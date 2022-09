Ausfälle im Bus-Linienverkehr in Gütersloh

Gütersloh (gl) - Die Stadtwerke Gütersloh weisen darauf hin, dass ein hoher Krankenstand zu vereinzelten Fahrtausfällen im Stadtbus-Verkehr führt. Wegen eines unerwartet hohen Krankenstands komme es bei der Stadtbus Gütersloh GmbH seit Donnerstagnachmittag vereinzelt zu Fahrtausfällen im Linienverkehr.

Einschränkung auch am Freitag

„Auch am Freitag werden einzelne Fahrten ausfallen“, heißt es in der Mitteilung der Stadtwerke. Aktuelle Informationen zu den betroffenen Linien seien auf der Webseite des Stadtbusses sowie in der Stadtbus-App zu erfahren. Die Stadtwerke gingen davon aus, aus, dass der Schüler- und Berufsverkehr am Freitag abgebildet werden könne.

Stadtbus Gütersloh