Ausstellung in Gütersloh: Auge in Auge mit Kubanern

Großformatige Portraits von Menschen in Kuba zeigt jetzt der Gütersloher Fotojournalist Carsten Borgmeier (rechts) im Wertkreis-Café.

Gütersloh (gl) - Großformatige Portraits von Menschen in Kuba sind jetzt im Wertkreis-Café an der Berliner Straße 14 in Gütersloh zu sehen. Bei den Bildern handelt es sich um Fotografien von Carsten Borgmeier. Der 49-Jährige ist Redakteur dieser Zeitung.

Streifzüge mit der Kamera

Entstanden sind die Aufnahmen bei seinen zahlreichen Streifzügen über die karibische Insel in den Jahren 2007 bis 2016. Die etwa 20 hochwertigen Drucke auf Büttenpapier von Hahnemühle, einer seit 1584 bestehenden Papiermanufaktur, entstammen zweier Ausstellungen, die 2012 und 2016 in Gütersloh zu sehen waren.

Der aus Paderborn stammende Borgmeier ist seit 1990 in der regionalen Tageszeitungsbranche tätig, parallel bereiste er mit seiner Kamera die Welt.

Fotos hochwertig ausgedruckt auf Büttenpapier

So hatte er bereits 2004 seine Fotos aus Bosnien-Herzegowina, Afghanistan, Kosovo und dem Libanon in Gütersloh ausgestellt. Diese Bilder waren auf Reisen mit der Bundeswehr entstanden.

Das Foto-Projekt Kuba hatte im April 2007 begonnen: Über Freundschaften zu Einheimischen in Santa Clara, Havanna, Vinales und Pinar del Rio konnte Borgmeier in das echte Leben – fernab touristischen Trubels – auf der Insel eintauchen. Nur so konnte er die oftmals intimen Portraits der jetzt gezeigten Kubanerinnen und Kubaner fotografieren.

Eingetaucht in das echte kubanische Leben

„Ein Lächeln war für mich die Eintrittskarte, die Menschen in den entlegenen Winkeln Kubas fotografieren zu dürfen“, berichtet der Redakteur. „Der sozialistische Inselstaat ist landschaftlich ein Paradies“, blickt Borgmeier auf seine zahlreichen Aufenthalte dort zurück.

Die Foto-Ausstellung im Wertkreis-Café ist bis Ende August zu besichtigen. Montags bis freitags ist das Café von 10 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr geöffnet.

Weitere Informationen im Internet.

www.carstenborgmeier.net