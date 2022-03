Ausstellung zeigt, was ein Blickwechsel bedeuten kann

Gütersloh (sib) - Die nächste Ausstellung in der Galerie Serpil Neuhaus heißt „Blickwechsel“. Sie läuft vom 2. April bis zum 7. Mai. Ihre Perspektiven auf die Kunst und ihre Umwelt zeigen sechs Künstlerinnen sowie ein Künstler mit Malerei und Skulpturen.

Dieses Tier strahlt eine nachdenkliche Gemütlichkeit aus

Der Blick des schottischen Hochlandrinds McGregor strahlt eine unheimliche Ruhe aus. Diese Tiere haben eine nachdenkliche Gutmütigkeit an sich, das wissen etwa Besucher des Bielefelder Tierparks Olderdissen. Christiane Güth hat das Wesen eines dieser bis zu 600 Kilo schweren Tiere auf Leinwand gebannt.

Acht Schichten, bearbeitet mit dem Spachtel, ergeben eine strukturell hochinteressante Abbildung des Tiers, „das mich seit jeher fasziniert“, sagt die Künstlerin. In Ostfriesland – dort, wo die Gütersloherin regelmäßig arbeitet – begegneten ihr die Tiere häufig.

Winzige Figuren mit noch winzigerem Nagellack

Dass Christiane Güth sich nicht so recht festlegen mag auf eine Variante der bildenden Kunst, liegt auf der Hand. Unter ihren Werken sind hölzerne Skulpturen genauso wie die Badenixen: neun Figuren von Frauen in Retro-Badeanzügen, die Wasserbälle halten, ins Becken springen und sich in zahlreichen weiteren Badeszenen vergnügen.

All diese winzigen Figuren – sie sind aus Holzblöcken mit 2,5 mal 2,5 Zentimetern Grundfläche geschnitzt – tragen noch winzigeren Nagellack, aufgetragen mit Hilfe einer Nadel. „Die Arbeit war so fein, dass ich die Luft anhalten musste“, erzählt Künstlerin Christiane Güth.

Künstlerin vermischt das, was sich nicht vermischen lässt

Dr. Izabel Riello-Peter hat in abstrakter Malerei die Landschaften ihres Heimatlands Brasilien umrissen. Dafür mischt sie mit Acryl und Öl das, was sich eigentlich nicht vermischen lässt – und erzeugt damit interessante Verwischungen.

Renate Himstedt steuert fünf Tonskulpturen mit Bronzeanstrich zur Ausstellung bei. Die raue Struktur der hohlen Figuren, sie zeigen vor allem menschliche Oberkörper, sei ihre persönliche Handschrift, sagt die Künstlerin.

Bilder kommunizieren miteinander

Weiter geht’s mit Malerei: Christel Aytekin zeigt drei Werke. Bei der Künstlerin aus Lemgo wird besonders deutlich, woher diese Ausstellung ihren Namen hat. Die Bilder zeigen ineinander verschmolzene Köpfe zweier Menschen, die in entgegengesetzte Richtungen schauen, dabei aber doch ihre Gedanken teilen und gleichzeitig mit den Bildern zu kommunizieren scheinen, die neben ihnen hängen.

„Wirbel der Emotionen“ heißt eines in strahlenden Rottönen, „Sternengucker“ ein weiteres mit den bläulichen Färbungen der Nacht. Beide Werke zieren viele kleinen Farbtupfer. Deren Effekt laut der Künstlerin: „kribbelig und gleichzeitig beruhigend“.

Kinder falten im Workshop Kraniche

Malerin Birgit Frieda Amhoff hat sich für die Ausstellung mit Perspektiven auf den Kranich beschäftigt. Wenn ihre Werke auch zweidimensional sind, soll sich eine Veranstaltung in der Galerie am Samstag, 9. April (14.30 Uhr), mit Dreidimensionalität beschäftigen. Dann bietet die Künstlerin einen Origami-Workshop für Kinder an, dessen Teilnehmer unter anderem lernen, Kraniche zu falten.

Die grellste Kunst der Ausstellung trägt der Rheda-Wiedenbrücker Volker Ebeling bei. Unter dem Markennamen „Poptra“ zeigt er Pop-Art-Bilder, die in leuchtenden Neonfarben erstrahlen.

Eröffnung ist für Samstag geplant

Last but not least: Almut Wessel, die zwei Bilder aus dem Bereich digitale Collage mitgebracht hat. Eigentümliche Werke, die entfernte Themen miteinander kombinieren – die Pandemie und Sexarbeit etwa.

Eröffnet wird die Ausstellung am Samstag, 2. April, um 16 Uhr. Die Einführung übernimmt Frido Jacobs. Klaus Korte begleitet ihn am Klavier. Weitere Sonderaktionen sind für die beiden Sonntage, 3. und 24. April, geplant.

Dann liest die Künstlerin Irene Müller aus eigenen Texten. Weitere Informationen zur Ausstellung und zur Galerie Serpil Neuhaus finden Interessenten im Internet.