Ausverkauf bei Gruner+Jahr?

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe will offenbar Zeitschriftenmagazine wie „Gala“, „Brigitte“ und „Geo“ abstoßen

Die steht wegen Auflagenverlusten und schwachen Zahlen seit längerem unter besonderer Beobachtung der Konzernmutter in Gütersloh. Im ersten Schritt wurde sie Anfang 2022 in die RTL-Gruppe integriert. Bald könnte womöglich nur noch das Nachrichtenmagazin-Flaggschiff „Stern“ übrig bleiben.

Wie die „Süddeutsche Zeitung“ (SZ) berichtet, sondiert Rabe, der in Personalunion auch Chef der RTL Group ist, die Chancen für Verkäufe der rund 50 im Gruner+Jahr-Verlag erscheinenden Zeitschriftentitel, die rund 23 Millionen Leser erreichen. Demnach gebe es bereits Gespräche mit interessierten Verlagen.

Für Magazine wie „Brigitte“, „Gala“ und „Schöner Wohnen“ sollen potenzielle Käufer jeweils zwischen 50 und 100 Millionen Euro bieten, heißt es. Als begehrteste Marke gelte die Frauenzeitschrift „Brigitte“ samt ihren Ablegern „Brigitte Woman“, „Brigitte Mom“ und „Brigitte Leben“.

Sowohl der Mutterkonzern Bertelsmann als auch Gruner+Jahr beziehungsweise die RTL Group halten sich mit Aussagen bedeckt. Ein RTL-Sprecher teilte auf Anfrage nur mit, dass „die Analyse des Titelportfolios läuft. Ergebnisse stünden noch nicht fest und seien „für das erste Quartal 2023 geplant“. Bis dahin wolle man sich „nicht zu Spekulationen über einzelne Titel oder Maßnahmen äußern“. Generelle Gespräche wurden nicht dementiert, „Verkaufsgespräche“ aber fänden nicht statt.

Umsatz ist von einst drei auf noch rund 1,05 Milliarden Euro geschrumpft

Bertelsmann-Chef Rabe hatte jüngst angekündigt, für Investitionen in das wachsende, aber Anlaufverluste im dreistelligen Millionenbereich schreibende Streaming-Geschäft Ressourcen neu verteilen und Strukturen hinterfragen zu müssen. „Das Magazingeschäft steht beispielsweise aktuell besonders unter Druck“, sagte Rabe im September in einem im RTL-Intranet veröffentlichen Interview. „Darum werden wir das Titelportfolio überprüfen und nur solche Titel mit RTL zusammenführen, die wirklich synergetisch sind.“

Bertelsmann-Konzernchef Thomas Rabe. Foto: Bernd von Jutrczenka/dpa

Im Herbst 2021 hatte Rabe noch betont, dass es sich bei der Zusammenführung von Gruner+Jahr mit RTL nicht um ein Kostenspar-, sondern ein Wachstumsprogramm handele. Er rechnete aber mit Synergieeffekten, die ab 2025 das jährliche Ziel von rund 100 Millionen Euro erreichen, aber zu 75 Prozent auf zusätzliche Umsatzpotenziale entfallen sollten. In einigen, vor allem administrativen Bereichen galt dabei auch ein Stellenabbau angesichts von Doppelstrukturen als nicht ausgeschlossen.

Bertelsmann-Chef Thomas Rabe unter Zugzwang

Der Umsatz des Hamburger Zeitschriftenverlags, der im vergangenen Jahrzehnt immer wieder auch Verluste schrieb, schrumpfte von einst drei Milliarden auf noch rund 1,05 Milliarden Euro im Jahr 2021. Rund die Hälfte trugen dazu Beteiligungen am Nachrichtenmagazin „Spiegel“ oder der DDV Mediengruppe sowie die in Gütersloh ansässige Kommunikationsagentur „Territory“ bei. Diese Aktivitäten wurden nicht in RTL integriert.

Bertelsmann-Chef Rabe selbst steht nach mehreren geplatzten Deals selbst unter Zugzwang und muss liefern. Nachdem im Jahresverlauf Fusionen der Callcenter-Beteiligung Majorel und einer TV-Tochter in Frankreich gescheitert waren, untersagte jüngst ein US-Gericht die geplante Milliardenübernahme des Buchverlags Simon & Schuster. Das kostete Bertelsmann obendrein noch 200 Millionen Dollar Konventionalstrafe.