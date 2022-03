Bachchor führt die Johannespassion in Gütersloh auf

Gütersloh (gl) - Der Gütersloher Bachchor gibt am Sonntag, 3. April, ein Konzert zum Gedenken an den im Dezember verstorbenen ehemaligen Kirchenmusikdirektor Hermann Kreutz. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr in der Martin-Luther-Kirche. Auf dem Programm steht die Johannespassion von Johann Sebastian Bach (BWV 245).

Konzert in Gedenken an Hermann Kreutz

Unter Leitung von Kirchenmusikdirektor Sigmund Bothmann singen und spielen der Bachchor, die Solisten Anna-Sophie Brosig (Sopran), Bettina Pieck (Alt), Yoo-hoon Shin (Tenor), Fabian Kuhnen (Bass, Arien), Oliver Pürckhauer (Bass, Jesus) und das Barockorchester l’arte del mondo.

Es handele sich um ein besonderes Konzert, heißt es in der Ankündigung. Vor allem, weil die Musiker mit ihrem Auftritt dem langjährigen Bachchorleiter Hermann Kreutz gedenken. Er war im Dezember im Alter von 90 Jahren verstorben.

Johannespassion ist 1723 Bachs Antrittsarbeit als Kantor

Pfarrer Stephan Kreutz aus Bremen, einer seiner Neffen, werde zwischen dem ersten und zweiten Teil der Passion – die Stelle, an der zu Bachs Zeiten gepredigt worden sei – über den Kirchenmusiker sprechen.

Hermann Kreutz habe die Johannespassion geliebt, die 1723 Bachs Antrittsarbeit als Kantor an der Leipziger Thomaskirche gewesen sei. Oft habe Kreutz sie mit dem Bachchor mit emotionaler und packender Dramatik aufgeführt.

Passionsgeschichte wird beim Auftritt gefühlt zum Film

Die Musik werde in authentischer Singweise und historischer Aufführungspraxis den Konzertkirchenraum erfüllen, heißt es in der Ankündigung weiter. Bach, der so anschaulich den Hammer auf die Nägel am Kreuz fallen lasse, durchmesse mit seiner Musik die Weite zwischen Himmel und Erde. Sie lasse die Zuhörenden fühlen, wie sich Bach den armen Menschensohn vorgestellt habe, der die Herrlichkeit Gottes zu sehen bekomme.

Die so schwer nachvollziehbare Passionsgeschichte werde beim Auftritt zum Film, der durch die Musik vor dem inneren Auge der Zuhörenden entstehe. Zuletzt führte der Bachchor die Johannespassion am Karfreitag 2016 auf. Im vergangenen Jahr stand sie zwar wieder auf dem Programm, konnte aber nicht aufgeführt werden.

An dieser Stelle gibt es Tickets

In der aktuellen Vorbereitungszeit haben laut Mitteilung viele Proben in kleinen Gruppen und unterschiedlichen Zusammensetzungen stattgefunden. Der Vorverkauf hat begonnen. Tickets gibt es bei Gütersloh Marketing unter 05241/2113636.

Es gelten die aktuellen Corona-Regeln der evangelischen Kirchengemeinde. Weitere Infos zum Bachchor im Internet.