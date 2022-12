Barbara Hagedorn darf Baustelle sichern lassen

Für den Winter darf die Dachkonstruktion der Reithalle an der Brockhagener Straße in Bielefeld gesichert werden.

Gütersloh/Bielefeld (din) - Die Gütersloher Unternehmerin Barbara Hagedorn darf auf der stillgelegten Baustelle an der Brockhagener Straße in Bielefeld-Holtkamp Sicherungsarbeiten für den Winter durchführen lassen. Das teilte die Stadt Bielefeld am Freitag mit. Die Arbeiten auf dem Gelände der SL Riding Ranch erfolgten „in den kommenden Tagen“.

Es gehe um Sicherungsmaßnahmen an bereits verbauten Materialien. „Dabei handelt es sich nicht um die Weiterführung der zurzeit stillgelegten Baustelle“, versichert die Stadt. Vor Stilllegung der Baustelle durch das Bauamt seien für die Dachkonstruktion Brettschichtholzbinder verbaut worden. Sie seien zurzeit der Witterung ausgesetzt, obwohl sie dafür nicht vorgesehen seien.

Daher habe die Bauherrin das Bauamt der Stadt Bielefeld gebeten, Sicherungsmaßnahmen an der Konstruktion zu dulden. Dafür sollen die Dachbinder mit Isolierpaneelen abgedeckt werden. Zusätzlich würden auch die Holzbalken, sogenannte Holzpfetten, abgedeckt.

Schutz vor Totalverlust

„Das Dach wird bei dieser Maßnahme nicht flächendeckend geschlossen“, heißt es in der Mitteilung. Die Isolierpaneelen müssten bei einer Weiterführung der Baustelle wieder abmontiert werden. „Das Bauamt duldet diese Maßnahmen, um die bereits verbauten Materialien vor einem Totalverlust zu bewahren“, heißt es abschließend.

Nach einer jüngsten Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Münster, das den Baustopp bestätigt hatte, stehen noch die Entscheidung eines Eilantrags der Bauherrin am Verwaltungsgericht Minden und die Entscheidung zur Klage des Bunds für Umwelt und Naturschutz gegen die Baugenehmigung aus.