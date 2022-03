Baulandpreise im Kreis Gütersloh steigen um 14 Prozent

Wer bauen will, muss derzeit deutlich mehr Geld mitbringen als noch vor einem Jahr. Die Preise sind in allen Segmenten gestiegen. Symbolbild: Dinkels

Gütersloh (gl) - Der Boom rund um Wohneigentum hält im Kreis Gütersloh unvermindert an. Im vergangenen Jahr sind gegenüber dem Vorjahr in allen Teilmärkten des Wohneigentums starke Preissteigerungen festgestellt worden. Bauplätze verteuerten sich durchschnittlich um 14 Prozent, Eigentumswohnungen um 13 und gebrauchte Ein- und Zweifamilienhäuser um 10 Prozent.

Zahl der Abschlüsse rückläufig

Dazu erklärt der Vorsitzende des Gutachterausschusses, Carsten Tannhäuser: „Insgesamt ist die Zahl der Verkaufsabschlüsse zwar um zehn Prozent gesunken, aufgrund der noch immer starken Nachfrage nach Wohnimmobilien führte diese Situation aber insgesamt zu einem Preisschub.“ Der Gutachterausschuss für Grundstückswerte ist als Behörde des Landes nach eigenen Angaben ein neutrales, marktkundiges und sachverständiges Kollegialgremium. Die Geschäftsstelle befindet sich im Kreishaus Gütersloh.

Erstmalig wurden durch den Gutachterausschuss Immobilienrichtwerte für Eigentumswohnungen, freistehende Ein- und Zweifamilienhäuser und Reihen- und Doppelhäuser veröffentlicht. Mit dem Immobilien-Preis-Kalkulator kann nach Eingabe verschiedener wertbestimmender Merkmale der Preis einer Immobilie ermittelt werden.

2600 Kaufverträge ausgewertet

Für ein freistehendes Einfamilienhaus in jeweils mittlerer Lage, Baujahr 1995, 150 Quadratmeter Wohnfläche, 650 Quadratmeter Grundstücksfläche, unterkellert, ergibt sich ein Immobilienpreis in Rheda-Wiedenbrück von 530.000 Euro, in Harsewinkel von 430.000 Euro und in Borgholzhausen von 400.000 Euro. In dem neuen Grundstücksmarktbericht 2022 stellt der Gutachterausschuss weitere detaillierte Daten zu den verschiedenen Immobilienteilmärkten dar. Für das Stadtgebiet Gütersloh werden die entsprechenden Informationen von dem dortigen Gutachterausschuss veröffentlicht. Grundstücksmarktberichte, Bodenrichtwerte und Immobilienrichtwerte mit Immobilien-Preis-Kalkulator stehen in dem Landesportal www.boris.nrw.de kostenlos zur Nutzung bereit.

Carsten Tannhäuser erklärt laut einer Mitteilung: „Diese Angebote liefern allen Interessierten einen kostenfreien Überblick über das Preisniveau des lokalen Grundstücksmarktes. Die durch den Gutachterausschuss ermittelten Daten wurden aus rund 2600 Kaufverträgen des Jahres 2021 abgeleitet und spiegeln unmittelbar den örtlichen Grundstücksmarkt wider.“