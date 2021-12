Bebauungsplan für Gütersloher Quartier durchgewinkt

Gütersloh (din) - Um ein Haar hätte der Bebauungsplan Dr.-Brinkmann-Straße für das Quartier südlich der Herzebrocker Straße noch eine Ehrenrunde gedreht. Die BfGT-Fraktion hatte Unstimmigkeiten entdeckt und am Dienstag im Ausschuss für Planung, Bauen und Immobilien eine erneute Vertagung beantragt. Die Grünen lehnten die getroffenen Festsetzungen ab. Mit den Stimmen von CDU, SPD, AfD und FDP wurde die Satzung jedoch befürwortet. Am 17. Dezember entscheidet der Rat.

Nach mehr als drei Jahren soll damit eine Diskussion abgeschlossen werden, die sich 2018 an zu groß dimensionierten Neubauten entzündet hatte. Damals wurden eine Veränderungssperre und die Aufstellung eines Bebauungsplans beschlossen, um den Charakter der Siedlung zu bewahren.

Gelände der Firma Marten ausgeklammert

Der jetzige Plan deckt die Bebauung an der Dr. Brinkmann-Straße, der Thummesstraße und am westlichen Teil der Mangelsdorfstraße ab. Nicht mehr Teil des Plans ist das Fabrikgelände der Firma Marten (Tönnies).

Als Obergrenze für neu zu bauende Wohnhäuser gelten künftig eine maximale Höhe von zehn Metern, maximal zwei Voll- und ein Staffelgeschoss sowie höchstens drei Wohneinheiten je Gebäude.

Damit konnten sich Grüne und BfGT nicht anfreunden. Ziel des Bebauungsplans sei der Erhalt des Siedlungscharakters, sagte Birgit Niemann-Hollatz (Grüne). „Wir sind der Meinung, dass das mit den Festsetzungen nicht erreicht wird“, so die Fraktionssprecherin. Für die Grünen sei eine verträgliche Nachverdichtung das Ziel gewesen. Zweigeschossige Neubauten mit Satteldach wären noch in Ordnung gewesen, so Niemann-Hollatz.

Ursache schmerzlich bewusst

„Wenn man durch die Straße fährt, wird einem schmerzlich bewusst, warum wir den Bebauungsplan machen“, sagte Inga Linzel, Leiterin des Fachbereichs Stadtplanung und Bauordnung. Beim neuen Plan müsse man vom heutigen Bestand ausgehen. Wenn der Bebauungsplan jetzt nicht durchgehe, müsse man grundstücksweise Festsetzungen treffen.

„Haus für Haus ist ein Weg, den wir selten gegangen sind und den wir auch heute nicht gehen wollen“, sagte Dr. Thomas Krümpelmann (SPD). „Als das Verfahren begonnen hat, waren wir uns der Schwierigkeiten bewusst.“ Detlev Kahmen sagte, die CDU könne mit dem gesteckten Rahmen leben. Man müsse aufpassen, dass keine Regressforderungen entstünden. Einen Vorteil könne er in einer weiteren Vertagung nicht erkennen. Die Festsetzungen seien da, es könne wenig passieren.