Bei Wartungsarbeiten Feuer in Blankenhagen ausgelöst

Gütersloh (ei) - Bei Wartungsarbeiten ist am Donnerstag ein Brand in einem Heizungskessel eines Mehrfamilienhauses am Rudolstädter Weg in Blankenhagen ausgebrochen. Verletzt wurde niemand. Der Monteur hatte die Feuerwehr gerufen und die Bewohner sofort ins Freie gebeten.

Um 13.55 Uhr war der Notruf bei der Kreisleitstelle der Feuerwehr in Gütersloh eingegangen. Sofort wurden die Berufsfeuerwehr und die ehrenamtlichen Kräfte des Löschzuges Gütersloh alarmiert. Unter Einsatzleitung von Jan Milchers rüsteten sich zwei Feuerwehrleute bereits auf der Anfahrt mit Atemschutzgeräten aus. Sie gingen nach dem Eintreffen in den Keller und konnten den Brand schnell löschen.