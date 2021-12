Beleuchtete Traktoren erzeugen Adventsstimmung

Spexard (msc) - Der Spexarder Weihnachtsmarkt ist abgesagt worden. Das Konzert des Musikzugs der Freiwilligen Feuerwehr kann nicht stattfinden. Auch das Turmblasen am Heiligenabend fällt aus. Für Burkhard Willmann waren die Rückschläge in der Pandemie für die Vereinswelt in Spexard zu viel und er organisierte am Vorabend des vierten Advents den ersten Weihnachtskorso mit Traktoren.

„Die Idee habe ich mir in Verl abgeschaut. Mit dieser Aktion wollen wir den Bürgern ein wenig Stimmung vor die Haustür bringen“, erklärte der Rentner.

Zahlreiche Bürger säumen die Straßen

Mit seiner Idee hat er ins Schwarze getroffen. Die rund zweieinhalbstündige Ausfahrt der 18 Fahrzeuge durch alle Siedlungsteile fand bei den Bürgern regen Anklang. Bereits bei der Abfahrt am Spexarder Bauernhaus hatten sich zahlreiche Interessenten eingefunden, um die geschmückten Traktoren zu bewundern. Auf den Bürgersteigen standen Stehtische und es wurde Glühwein ausgeschenkt.

„Ich war überrascht über die vielen Menschen, die an den Straßen standen. Zum Schützenfest im Sommer säumen nicht so viele Bürger die Straßen“, sagte Markus Kahlert, der mit seinem Sohn Phil an der Ausfahrt teilnahm, erfreut über die positiven Eindrücke. An drei Abenden hat er seinen Mercedes-Unimog, Baujahr 1969, geschmückt. „Rund 60 Meter Lichterkette sind verbaut worden. Die Ketten werden mit eigenen Batterien beleuchtet“, erzählt der Liebhaber alter Fahrzeuge aus der Landwirtschaft.

Feuerwehrkapelle spielt auf

Auf neue Fahrzeuge des amerikanischen Herstellers John Deere steht Michael Wulfhorst. Der Landwirt im Nebenerwerb hatte seinen 122 PS starken Trecker mit seinen Söhnen geschmückt und zeigte sich begeistert von der Idee eines Traktorkorsos. „Als Burkhard Willmann mich angerufen hat, war sich sofort Feuer und Flamme“, freute sich der in Sundern auf seinem traditionsreichen Bauernhof lebende Bankkaufmann an der Ausfahrt teilgenommen zu haben. „Ich hatte leuchtende Augen wie am Heiligen Abend, als ich mit meinem Traktor durch die Siedlungen fuhr und die zufriedenen Menschen sah und die vielen Beleuchtungen in den Gärten und an den Häusern.“

Die Feuerwehrkapelle hatte sich spontan angekündigt und unter der Leitung von Dirigent Christoph Wiemann wurden Weihnachtslieder gespielt. Den Ausflugsanhänger hatte Jörg Stükerjürgen bereitgestellt und an einen über 50 Jahre alten Güldner angehängt. „Unser Weihnachtskonzert kann so eine Fahrt natürlich nicht ersetzen“, sagte Trompeter Jörg Niggenaber.

Über eine Wiederholung wird nachgedacht

Als Burkhard Willmann um kurz nach 19 Uhr und nach rund 20 Kilometern Fahrstrecke wieder am Spexarder Bauernhaus eintraf, war er glücklich und zufrieden. „Gut, dass wir es gemacht haben“, betonte der Chef des Traktorenvereins Gipfelstürmer. Über eine Wiederholung 2022 müsse geredet werden.