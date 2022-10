Beliebter Adventskalender in Gütersloh erhältlich

Gütersloh (gl) - Druckfrisch liegt der Adventskalender 2022 der Bürgerstiftung Gütersloh in 8000er-Auflage vor. Gestiftet von mehr als 160 Sponsoren, warten in diesem Jahr hinter den 24 Kläppchen 1135 Gewinne im Gesamtwert von rund 43 000 Euro. Bis einschließlich 19. November kann der Kalender an vielen Verkaufsstellen in der Stadt für fünf Euro erstanden werden - solange der Vorrat reicht. Der Verkaufserlös kommt der Projektarbeit zugute.

Attraktive Gewinne

Laut der Stiftungs-Geschäftsführerin Nina Spallek ist Eile geboten. Die meisten Exemplare seien in kürzester Zeit ausverkauft. Deshalb werden die Kalender ab Montag, 31. Oktober, auch direkt in der Geschäftsstelle der Bürgerstiftung, Am Alten Kirchplatz 12, angeboten. Der Kalender locke mit verschiedenen Gewinnen, darunter ein Familienbrunch im Parkhotel, eine Übernachtung im Schlaffass auf dem Campingplatz im Furlbachtal, Tickets für die Champions Trophy in Halle und ein Krimidinner. Außerdem seien Gutscheine – vom Theaterbesuch bis zur Kosmetikbehandlung – mögliche Gewinne.

Laut Projektleiterin Katja Soehnle-Miele feiert der Adventskalender eine Erfolgsgeschichte: „Einen auf solch hohem Niveau gut gefüllten Adventskalender findet man selten.“ Sie freue sich, dass selbst in diesem Krisenjahr wieder auf die treuen Sponsoren gebaut werden könne und sich neue Interessenten engagieren. Ihre Mitstreiterin Brigitta Resch ergänzt: „Das beweist, welche hohe Wertschätzung dieses Projekt der Bürgerstiftung überall erfährt und welche Verbundenheit es schafft.“

Weiße Schneelandschaft

Die beiden Frauen bilden das ehrenamtliche Team der Bürgerstiftung. Schon im Mai beginnen sie mit ersten Vorbereitungen und der Kontaktaufnahme zu Sponsoren. Die Hoffnung auf eine breite Beteiligung der Sponsoren habe sich bislang immer erfüllt.

Das Kalendermotiv stammt vom Gütersloher Fotografen Siegmund Bergemann: Er hat an einem schneereichen Tag Anfang des Jahres 2021 einen verkehrsfreien, von winterlicher Stille geprägten Blick in Richtung Kirchplatz eingefangen. Jeder Kalender ist nummeriert.

Hier gibt es die Gewinnzahlen

Die jeweiligen Gewinn-Nummern werden ab dem 1. Dezember von dieser Zeitung und auf der Homepage der Bürgerstiftung www.buergerstiftung-guetersloh.de sowie unter www.facebook.com/BuergerstiftungGuetersloh bekanntgegeben. Gewonnene Preise können – wenn nicht anders angegeben – direkt bei den Sponsoren unter Vorlage der herausgetrennten Gewinn-Nummer abgeholt werden.