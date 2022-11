Berliner Platz: Stadt Gütersloh muss zwei Bäume fällen 

Wasserband in Gütersloh: In der kommenden Woche müssen zwei Bäume ausgetauscht werden.

Gütersloh (gl) - Auf dem Berliner Platz werden Bäume ausgetauscht. Zwei der Blumeneschen am Wasserband sind so stark beschädigt, dass sie jetzt ersetzt werden müssen. Hauptgrund seien die extrem heißen Sommer der letzten Jahre.

Beschädigung durch Hitze

Trotz des geeigneten Wurzelraums hat vor allem die starke Abstrahlungshitze die Bäume stark beschädigt. Wassermangel könne vom städtischen Fachbereich Grünflächen als Ursache für die Schäden ausgeschlossen werden, da die Bäume nach wie vor intensiv bewässert werden. Das Wasserband auf dem Berliner Platz sei von insgesamt zehn Blumeneschen eingerahmt.

Baumart bewährt sich bereits in Mittelmeerregion

An die ursprüngliche Stelle zweier Eschen komme jetzt eine neue Baumart. Der Fachbereich Grünflächen stellt hier zwei Zürgelbäume auf. Diese Baumart hat sich bereits in der Mittelmeerregion an Straßen und Plätzen bewährt und gilt als sehr widerstandsfähig. Die Arbeiten am Wasserband laufen von Montag, 7. November, bis Samstag, 12. November.