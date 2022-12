Bertelsmann bereitet Verkauf von Zeitschriftentiteln vor

Gütersloh/Luxemburg (gl) - Die Bertelsmann-Tochter RTL hat aktuell laufende Gespräche über den Verkauf von Zeitschriften und Magazinen verneint. Der Konzern bereitet aber den Verkauf offensichtlich vor.

Bericht über Verkauf der Zeitschriftentitel

Die Süddeutsche Zeitung hatte am Donnerstag berichtet, dass der Gütersloher Medienkonzern über den Verkauf von Magazinen verhandle. Bis auf das traditionsreiche Wochenmagazin Stern seien nahezu alle Aushängeschilder anderen Verlagen angeboten worden – auch das bisher sicher geglaubte, renommierte Magazin Geo, so die Süddeutsche.

Zum Verkauf stehen dem Bericht zufolge auch die Frauenzeitschriften Brigitte und Gala, das Einrichtungsmagazin Schöner Wohnen sowie Beef, Barbara und Guidos Deko Queen. Die Zeitung spricht von einem „Ausverkauf der Magazin-Marken“. Die Magazine sind Anfang 2022 von der Bertelsmann Zeitschriftengruppe Gruner + Jahr in das RTL-Portfolio gewandert.

„Analyse des Titelportfolios läuft“

Auf Anfrage der „Glocke“ dementierte ein RTL-Sprecher Verkaufsgespräche. Es werde lediglich, wie schon im September von Bertelsmann-Chef Thomas Rabe (Foto) offiziell bekannt gegeben worden sei, eine Analyse der Magazine vorangetrieben: „Die Analyse des Titelportfolios läuft. Ergebnisse stehen noch nicht fest, sie sind für das erste Quartal 2023 geplant und werden dann entsprechend kommuniziert. Es finden keine Verkaufsgespräche statt.“ Zu Spekulationen über einzelne Titel und Maßnahmen wollte sich der TV-Konzern nicht äußern.

Investoren bekunden Interesse

Wie es heißt, haben sich seit der Ankündigung der Analyse des Titelportfolios verschiedene Investoren an Bertelsmann gewandt und Interesse bekundet. Der Branchendienst Meedia vermutet, dass offizielle Verkaufsverhandlungen im Februar beginnen könnten. Der Verkauf der Magazintitel im Paket käme nur an einen ausländischen Investor in Frage, um so kartellrechtlichen Problemen aus dem Weg zu gehen.

Der Deutsche Journalisten-Verband fordert RTL Deutschland und die Muttergesellschaft Bertelsmann vor dem Hintergrund des Berichts in der Süddeutschen Zeitung zu einer Bestandsgarantie für die Arbeitsplätze bei den Zeitschriftentiteln der integrierten Marke Gruner und Jahr auf. „Wir appellieren an die Eigentümer der Gruner + Jahr- Magazine, die traditionsreichen und wichtigen Blätter zu erhalten“, sagt DJV-Bundesvorsitzender Frank Überall.