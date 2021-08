Bertelsmann fusioniert G+J mit RTL

Die Sendergruppe RTL in Köln (oben links) nimmt die Magazine des Hamburger Verlagshauses Gruner+Jahr (oben rechts) unter ihre Fittiche. Die Entscheidung zur Fusion fällte die Bertelsmann-Spitze um Vorstandschef Thomas Rabe am Konzernsitz in Gütersloh.

Foto: dpa, epd