Bertelsmann holt 500 Top-Manager nach Gütersloh

Bis zu sieben Milliarden Euro will Bertelsmann bis 2025 investieren. Die Strategie werden 500 Top-Manager bald in Gütersloh besprechen.

Gütersloh (gl/mdel) - Bertelsmann hat sich ehrgeizige Ziele gesetzt. Bis 2025 will der Medien-, Dienstleistungs- und Bildungskonzern fünf bis sieben Milliarden Euro investieren. Um die Strategie zu besprechen, holt Vorstandschef Thomas Rabe seine Top-Führungskräfte nach Gütersloh.

Das Management Meeting ist das fünfte Treffen der Bertelsmann-Manager am Stammsitz seit 2012. Am 27. und 28. September werden im Theater rund 500 internationale Führungskräfte tagen, um die so genannte Boost-Strategie zu besprechen, mit der Rabe einen „richtigen Wachstumsschub“ auslösen will.

Rekordzahlen vorgelegt

Geld scheint vorhanden zu sein. Der Vorstandschef erklärte im Frühjahr, Bertelsmann sei operativ und finanziell in einer hervorragenden Verfassung. Bei der Vorstellung der Bilanz im März hatte er Rekordzahlen vorgelegt. Der Umsatz war 2021 um 8,1 Prozent auf 18,7 Milliarden Euro gestiegen.

Der Konzern soll mit den Investitionen von fünf bis sieben Milliarden Euro bis 2025 auf ein neues Umsatz- und Ergebnisniveau geführt werden. Bertelsmann verfolgt eigenen Angaben zufolge fünf klare strategische Wachstumsprioritäten. Der Konzern will nationale Cross-Media-Champions aufbauen und weiter massiv in die globalen Inhaltegeschäfte investieren.

Ferner sollen die weltweiten Dienstleistungsgeschäfte und die Online-Bildungsaktivitäten ausgebaut werden. Zudem will Bertelsmann die Zahl der Beteiligungen in seinem Fondsnetzwerk erhöhen.

Lob für das Theater

Das letzte Management Meeting fand 2019 in Gütersloh statt. Pandemiebedingt verzichtete Bertelsmann auf die Zusammenkunft seiner Manager an einem zentralen Ort. Die Management Meetings fanden stattdessen virtuell statt. „Wir freuen uns sehr, dass sich die Top-Führungskräfte von Bertelsmann nach längerer Pause jetzt wieder persönlich treffen können“, sagt Karin Schlautmann, Leiterin der Bertelsmann-Unternehmenskommunikation. Das Management Meeting sei eines der wichtigsten Foren für den Austausch untereinander und mit dem Vorstand. Und das Gütersloher Theater sei in seiner Modernität und Ausstattung ein perfekter Ort dafür.