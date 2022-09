Bertelsmann legt die Latte hoch

Gütersloh

Bertelsmann will bis 2026 den Gesamtumsatz deutlich steigern und die Marke von 24 Milliarden Euro erreichen. In den vergangenen fünf Jahren bewegten sich die Erlöse innerhalb einer Spanne von 17,2 und 18,7 Milliarden Euro – in diesem Jahr soll erstmals die Marke 20 Milliarden Euro erreicht werden.

Von Anna Ringle und Oliver Horst