Besucherzahlen in der Weberei Gütersloh wie vor Corona

Nach drei gerade in der Kulturbranche bewegten Jahren sind die ersten Veranstaltungen im neuen Jahr in der Weberei gelaufen – ein Anlass für Bürgerkiez-Chef Steffen Böning, eine erste Bilanz zu ziehen: Kulturprogramm, Kursangebot, Gastronomie und Clubbetrieb laufen nach den Krisenjahren 2020 bis 2022 wieder in geplantem Umfang. Die ersten Events im neuen Jahr hätten gezeigt, dass das Publikum in Gütersloh wieder gern ausgehe.

Finanziell gut durch die Krise gekommen

Regelmäßig stattfindende Events wie Nachtflohmarkt, Kindertheater, Bingoabend und Partys verzeichnen wieder Besucherzahlen wie vor Corona. „Die Konzerte der Small-Stars waren nahezu ausverkauft, die Veranstaltung ‚Westfalen weltweit‘ mit Peter Prange am vergangenen Wochenende komplett. Damit sind wir sehr zufrieden“, berichtet Steffen Böning auf Nachfrage. Auch der Vorverkauf laufe gut – im Vergleich zu vielen anderen Veranstaltern. „Es zahlt sich aus, dass wir während der Lockdown-Phasen den Betrieb im Rahmen der Möglichkeiten kreativ aufrechterhalten und stets Kulturprogramm gemacht haben“, sagt Böning. Andere Veranstalter oder Zentren hätten aufgegeben oder stünden vor einem Neuanfang.

Durch das Einwerben von Sponsoren- und überregionalen Fördermitteln habe die Weberei die Krise auch finanziell gemeistert. Feste Mitarbeiter, Freiberufler, DJs und ein Netzwerk aus Künstlerinnen und Künstlern konnten durch die Aufrechterhaltung des Betriebs gehalten werden. Auch junge Menschen absolvierten im Bürgerkiez trotz Krise ihr Freiwilliges Soziales Jahr im Kulturbereich. Drei Auszubildende haben im vergangenen Jahr ihre Prüfungen erfolgreich abgelegt, eine weitere wird in diesem Jahr geprüft.

Projekte im Bereich Energiesparen

Auch im Bereich Energiesparen habe die Weberei im Rahmen dessen, was die Stadt als Gebäudeeigentümerin ermöglicht, Projekte auf den Weg gebracht: Allgemeine Temperaturreduktion, technische Modernisierungen und die Sanierung der Innenbeleuchtung mittels LED-Technik wurden erfolgreich abgeschlossen.

Den eingeschlagenen Kurs wolle man beibehalten und anknüpfen an Aktionen und Kooperationen mit Partnern vor Ort wie der Evangelischen Kirchengemeinde, der Stadtbibliothek oder Jugendtreffs sowie auf Landes- und Bundesebene unter anderem mit dem Verband für sozial-kulturelle Arbeit, dessen Mitglieder Steffen Böning 2022 in den Bundesvorstand wählten.