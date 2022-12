Betonklotz-Antrag irritiert Gütersloher CDU-Fraktion

Gütersloh (gl) - Die Schwierigkeiten der Isselhorster Feuerwehr beim Umfahren der Betonklötze auf der Niehorster Straße haben bei der Gütersloher CDU-Fraktion Irritationen ausgelöst. Die Ratsmitglieder Niklas Reimer und Georg Hanneforth werfen die Frage auf, inwiefern der Löschzug in dem Prozess der Verkehrsberuhigung überhaupt involviert war.

„Zick-Zack-Kurs“

In einer Anfrage an den an diesem Donnerstag tagenden Mobilitätsausschuss nehmen die Christdemokraten Bezug auf eine Aussage von Löschzugführer Sven Schröder, der zugleich Vorsitzender des Fördervereins der Isselhorster Feuerwehr ist. In seinem Antrag zur Beseitigung der Betonklötze auf dem Teilstück zwischen der Einmündung Am Kreuzkamp und Krullsweg hatte Schröder kritisch angemerkt, dass der Löschzug als Anlieger im Vorfeld der Entscheidung im Jahr 2018 nicht einbezogen worden sei.

Die Bedenken der Feuerwehr („Zick-Zack-Kurs lässt Großfahrzeuge aufschaukeln/Einsatzfahrzeuge begegnen nachrückenden Kräften in dem betroffenen Teilstück“) hätten seinerzeit schon zur Entscheidungsfindung beitragen können.

Widersprüchliche Aussagen

Die CDU-Fraktion sieht in dieser Kritik einen Widerspruch zu Aussagen der Stadtverwaltung, dass seitens der Feuerwehr kein Handlungsbedarf auf dem Teilstück der Niehorster Straße bestehe. Das Thema habe letztmalig am 11. März 2021 auf der Agenda des Mobilitätsausschusses gestanden.

Hanneforth und Reimer zitieren aus dem Protokoll der damaligen Sitzung den Gütersloher Ordnungsamtsleiter Thomas Habig: Bei Gesprächen mit der Feuerwehr habe sich ergeben, dass keine Probleme bekannt seien. Aus seiner eigenen Erfahrung als Mitglied der Feuerwehr seien die genannten Punkte, wie parkende Autos und Poller, normal und nicht kritisch.

„Nun lesen wir einen Antrag der Feuerwehr, der genau gegenteiliges behauptet. Das irritiert uns sehr und wirft die Frage auf, inwiefern der Löschzug Isselhorst in den Gesamtprozess einbezogen wurde“, schreiben Reimer und Hanneforth in der Anfrage für den heute tagenden Mobilitätsausschuss (17 Uhr, Ratssaal).