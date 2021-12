Betörender Klang in höchsten Tönen in Gütersloh

Ein besonderer Hörgenuss: Die Besucher genossen in der Martin-Luther-Kirche das Konzert des Knabenchors und der Choralsingschule Gütersloh.

Gütersloh (sek) - Vor der Tür der Duft von Lebkuchen und Mandeln, drinnen das Weihnachtskonzert. Ein Glück, dass sich die zahlreichen Besucher nicht von den Corona-Regeln abschrecken, sondern in der Martin-Luther-Kirche vom Knabenchor und der Choralsingschule Gütersloh adventlich einstimmen ließen.

Gespür für das Besondere

Mit Gespür für das Besondere, hatte Sigmund Bothmann ein Programm abseits ausgetretener Pfade vorweihnachtlicher Musik zusammengestellt. Keine leichte und beschwingte Kost und deshalb umso bewundernswerter, dass es der Chorleiter schafft, die jungen Leute dafür zu begeistern.

Michael Praetorius’ „Psallite“, wo die hellen Knabenstimmen über „alle lieben Engelein“ sangen und Jacob Arcadelts so blitzsauber intoniertes „Ave Maria“ waren ein behutsamer Einstieg. Herausfordernder die Motetten von Heinrich Schütz. Nicht unbedingt bewegungsreich und mehr als 400 Jahre alt ist diese beeindruckend schlichte Musik.

Nuancenreiche und expressive Auslegung

Jedoch den jungen Stimmen gelang eine nuancenreiche und expressive Auslegung des alten Textes. Der anspruchsvolle Konzerthöhepunkt: die „Historia der Geburt Jesu Christi“ SVW 435, die leuchtend schöne „Weihnachtshistorie“ von Schütz.

Es waren nicht nur die anrührenden, wiegenliedhaften Melodien, die das überschaubar besetzte Bachorchester Gütersloh farbenreich und fein balanciert untermalte. Choralsingschule und Knabenchor bildeten im Wechsel mit den älteren Männerstimmen einen harmonischen Zusammenklang.

Auch Soli stimmig besetzt

Auch die Soli waren stimmig besetzt. Allen voran der oratorienerfahrene Tenor Stephen Scherpe, der unangestrengt und klangintensiv den Part des Evangelisten übernahm. Begleitet von zwei Naturtrompeten, verlieh Horst Reinkemeier mit sattem Bass Herodes Gestalt. Treffend charakterisierten Julius Heiter und Georg Reinkemeier vom Knabenchor die Engel und betörten selbst in höchsten Tönen und Koloraturen mit klangschönen Stimmen.

Ein seltener Hörgenuss, den Bothmann mit einem anerkennenden Lächeln belohnte. An der Vorbereitung des Konzertes beteiligt waren Benjamin Reichert und Maik Morgner, der die jungen Stimmen mit subtilem Dirigat in Felix Mendelssohn-Bartholdys „ Veni, Domine“ op. 39/1 zum Leuchten brachte. An der Orgel begleitet von Bettina Pieck, beeindruckten nochmals Klarheit und Artikulation der Stimmen. Zum Abschluss folgten das beliebte „In dulci Jubilo“ von Michael Praetorius sowie „Stille Nacht“ und „Oh, Du fröhliche“. Mit Standing Ovations und prasselndem Applaus zollten die Besucher dieser Leistung große Anerkennung.