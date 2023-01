Betrug: Ex-Kassierer der SPD Gütersloh steht vor Gericht

Vor dem Amtsgericht muss sich seit Donnerstagmorgen der ehemalige Kassierer des SPD-Ortsvereins Gütersloh verantworten. Der 37-jährige IT-Experte soll 54.000 Euro unterschlagen haben.

Zu Prozessbeginn kündigte Rechtsanwalt Sascha Haring an, dass sich sein Mandant über eine Verteidigererklärung zu den Vorwürfen einlassen werde. Zugleich bat er um ein Rechtsgespräch mit dem Schöffengericht. Die öffentliche Verhandlung wurde daraufhin unterbrochen.

Geld nach Litauen überwiesen?

Die Staatsanwaltschaft wirft dem früheren SPD-Kassierer gewerbsmäßige Untreue und Betrug in 35 Fällen vor. Der Ehemann und Vater zweier kleiner Kinder soll demnach zwischen Januar und Juni 2022 rund 54.000 Euro vom Konto des SPD-Ortsvereins abgebucht und auf eigene, private Konten überwiesen haben. In 33 von 35 Fällen soll er das Geld auf Konten in Litauen überwiesen haben. Zu Prozessbeginn wurden die Überweisungen von der Staatsanwältin einzeln und in Summe vorgetragen.

Beruflich ist der Angeklagte angestellt und als Software-Ingenieur tätig. Sein monatliches Einkommen wurde vor Gericht mit 5000 Euro brutto beziehungsweise 3100 Euro netto angegeben.

SPD-Mitglieder vor Ort

Um den Prozess zu verfolgen, haben sich im Sitzungssaal rund 20 Sozialdemokraten eingefunden. Als Zeugen sind die SPD-Geschäftsführerin Ann Katrin Brambrink und der ehemalige Vorsitzende Ingo Krüger geladen.