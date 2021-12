Betrüger nutzen Glauben von Gütersloherin (80) aus

Ein 66-jähriger Krimineller ist am Montag in Nordhorn festgenommen worden. Ein Gütersloher Fall brachte die Ermittlungen ins Rollen.

Gütersloh/Nordhorn (gl) - Der Mann soll als Mitglied einer Bande ältere Menschen um hohe Geldsummen betrogen haben. Zu den Opfern gehört laut Mitteilung auch eine 80-Jährige aus dem Raum Gütersloh.

20.000 Euro in Erdloch gefunden

Die Beamten durchsuchten das Wohnhaus des 66-Jährigen. In einem Erdloch fanden sie 20.000 Euro. Außerdem stellten sie mehrere Handys sowie einen PC sicher. Die Ermittlungen dauern an.

Das Vorgehen der Kriminellen rund um den Festgenommenen sei neu, heißt es im Polizeibericht weiter. Überwiegend russische Staatsangehörige oder Menschen mit entsprechendem Hintergrund, die in Deutschland lebten, sollten um ihr Erspartes gebracht werden.

So wurde die 80-jährige Russin aus dem Raum Gütersloh seit Februar um einen hohen fünfstelligen Betrag betrogen. Die Geschädigte gelangte über eine im russischen TV ausgestrahlte Werbeanzeige an eine vermeintliche Drogen-Beratungsstelle.

Fünfstelligen Betrag an Kurier übergeben

Die angezeigte Rufnummer wählte sie in der Absicht, Hilfe für ihren drogenkranken Enkel zu erhalten. Am anderen Ende der Leitung versprach eine Frau ihr Unterstützung. Zuvor sollte sie aber eine Beratungsgebühr zahlen. Insgesamt überwies die 80-Jährige in mehreren Raten vierstellige Beträge.

Im Anschluss forderten die Betrüger nochmals einen fünfstelligen Betrag, den die Seniorin einem Kurier übergab. Es folgten weitere Forderungen, unter anderem unter dem Vorwand, in einer Kirche ein wertvolles Bild für die Behandlung des Enkels zu kaufen. Am Ende lieh sich die Frau sogar Geld, um die Betrüger auszuzahlen.

Geschädigte offenbart sich ihrem Sohn

Im Juni offenbarte sich die Geschädigte ihrem Sohn, der die Polizei informierte. Die nahm schließlich einen Kurier bei einer Geldübergabe in Gütersloh fest. Der spirituelle Glaube der Geschädigten sei schamlos ausgenutzt, heißt es im Polizeibericht.

„Mit einer Vielzahl von Anrufen in russischer Sprache werden die Opfer aufs Glatteis geführt. Die Täter gehen arbeitsteilig und professionell vor“, betont Nadine Kluge-Gornig, Sprecherin der Polizeidirektion Osnabrück.

Mehr als 200 Anrufe

Im Fall der 80-Jährigen waren es mehr als 200 Anrufe. Kluge-Gornig: „Es ist der Polizei gelungen, einen wichtigen Logistiker in diesem kriminellen Netzwerk zu ermitteln. Wir erhoffen uns durch die weiteren Ermittlungen, auch an die Hintermänner zu kommen.“

Der 66-jährige Nordhorner hat im aktuellen Fall als Bindeglied zwischen dem Callcenter, dessen technisch generierte Telefonnummern ihren Sitz in Hamburg vortäuschte, und dem Abholer des Gelds fungiert. Das Strafverfahren wird wegen schweren Bandenbetrugs durch die Staatsanwaltschaft Osnabrück in enger Zusammenarbeit mit der Polizei geführt.