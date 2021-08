Biergarten öffnet am 12. August

Gütersloh (gl)

Mit dem Biergarten geht es los. hey.fratelli eröffnet am Donnerstag seinen Biergarten im ehemaligen Schenkenhof an der Bielefelder Straße 4 in Gütersloh. Die Gäste erwartet laut Ankündigung ein erster Vorgeschmack auf mediterranes Flair und schmackhafte Gerichte.