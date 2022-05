Blitzeinbruch in Juweliergeschäft: Auto gefunden

Mit einem jetzt entdeckten Audi wurde in der Nacht zum Montag die Scheibe des Juweliers „Traumwerk“ an der Kökerstraße in Gütersloh zerstört.

Gütersloh (gl) - Der für einen Blitzeinbruch auf ein Juweliergeschäft in Gütersloh genutzte Wagen ist gefunden worden. Zeugen haben den gestohlenen Audi am Mittwoch entdeckt.

Polizei sichert Spuren in Audi 100

Das Fahrzeug, mit dem in der Nacht auf Montag die Scheibe des Juweliers in der Kökerstraße durchbrochen wurde, war auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Oststraße abgestellt worden. Kriminalermittler der Polizei Gütersloh haben den Audi 100 sichergestellt und eine umfangreiche Spurensicherung am Fahrzeug eingeleitet. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer hat in der Tatnacht von Sonntag auf Montag verdächtige Beobachtungen am Abstellort des Audi 100 an der Oststraße oder in der näheren Umgebung gemacht? Hinweise und Angaben dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer 05241 869-0 entgegen.