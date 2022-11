Botanischer Garten in Gütersloh wird neu bepflanzt

Gütersloh (gl) - Wenn Besucher des Botanischen Gartens im Frühjahr die Beete fotografieren, sehen sie das Ergebnis der Arbeit, die der Fachbereich Grünflächen aktuell durchführt. Zweimal im Jahr werden die Beete neu bepflanzt. Die Sommerpflanzung hat ausgedient, und nun wird die Anlage winterfest gemacht.

Im kommenden Jahr ist die strahlende Hauptfarbe der Beete Rosa-Pink. Rund 8700 Tulpen, darunter sechs verschiedene Sorten, werden gepflanzt. Dazu kommen noch etwa 1000 weißblühende Engelstränen-Narzissen und auch 300 gelbblühende Kaiserkronen. Zu bestaunen sind die Blüten im kommenden Jahr etwa ab Ende März.

„Natürliches Pflanzbild“

Bevor es so weit ist, werden die Zwiebeln zunächst bunt durchgemischt und anschließend in einer bewährten Wurftechnik in die Unterpflanzung ausgebracht. „Dadurch ergibt sich ein ganz natürliches Pflanzbild“, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Zum Einsatz kommen bei der Unterpflanzung das bewährte Gold-Flattergras, rosafarbene Vergissmeinnicht, Stiefmütterchen in Gelb und Rosa und dazwischen noch rosa und rote Gänseblümchen. Sie sind den ganzen Winter über zu sehen.

Tipp des Fachbereichs Grünflächen für zu Hause: Die Zwiebel wird zwei bis drei Mal so tief in die Erde gesetzt, wie die Zwiebel hoch ist. Bei einem leichten Boden wie den Sandböden bei uns ist es ratsam, etwas tiefer zu pflanzen als bei einem schweren lehmigen Boden. Die ideale Zeit, die Zwiebeln in die Erde zu bringen, ist von jetzt an bis zu den ersten frostigen Nächten im November.