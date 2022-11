Brandinspektor lobt umsichtiges Handeln der Mitarbeiter 

Steinhagen-Brockhagen (ei) - Keinen ruhigen Feiertag erlebten die Feuerwehrleute der Gemeinde an Allerheiligen: Auf dem Gelände einer Spedition an der Michaelisstraße in Brockhagen war Altpapier in Brand geraten, 50 Feuerwehrleute waren gut dreieinhalb Stunden mit den Löscharbeiten beschäftigt. Um 10.30 Uhr meldete sich dann noch eine Brandmeldeanlage einer Senioreneinrichtung an der Ströher Straße, hier handelte es sich glücklicherweise um einen Fehlalarm.

Chef und Angestellte halten Brand unter Kontrolle

„Weil wir heute noch im Rahmen unseres Umzuges gearbeitet haben, haben wir den Brand schnell entdeckt“, berichtet Geschäftsführer Thomas Leimkuhl von der WLS-Spedition am Rande der Löscharbeiten. Auf dem Freigelände war auf mehreren Paletten gelagerte Pappe aus bislang ungeklärter Ursache in Brand geraten. Mit Feuerlöschern hielten die Mitarbeiter den Brand unter Kontrolle, bis die Feuerwehr eintraf.

Der Chef und seine Mitarbeiter fackelten nicht lange, riefen die Feuerwehr und trennten die nebeneinanderstehenden Paletten mit Hilfe eines Gabelstaplers. Außerdem hielten sie mit mehr als einem Dutzend Feuerlöschern den sich ausbreitenden Brand weitestgehend unter Kontrolle. Um 10.04 Uhr war zunächst der Löschzug Brockhagen alarmiert worden. Weil wenige Augenblicke später auch die automatische Brandmeldeanlage des Unternehmens auslöste, wurde auch der Löschzug Brockhagen alarmiert.

Beherztes Eingreifen hält Schaden in Grenzen

So standen Brandinspektor Marcel Ruhnau als Einsatzleiter rund 50 Einsatzkräfte zur Verfügung. Sie zapften die Zisterne auf dem Firmengelände an, so dass schnell ausreichend Löschwasser zur Verfügung stand. Auch deshalb konnte größerer Schaden verhindert werden, vor allem aber wegen des schnellen Eingreifens der Mitarbeiter. Der Einsatzleiter lobte das überlegte und umsichtige Handeln der Mitarbeiter ausdrücklich: „Das haben die super gemacht, einfach vorbildlich“, resümierte er, während die Feuerwehrleute die zusammengepresste Pappe auseinanderzogen. Die Glutnester mussten direkt abgelöscht werden.

Die zusammengepressten Papierballen seien schwieriger zu löschen als beispielsweise Strohballen, berichtet ein erfahrener Feuerwehrmann am Rande. Beim Stroh könne man notfalls etwas Netzmittel dazu mischen, das sickere dann durch und letzte Glutnester würden gelöscht. Bei der Pappe fließe das Gemisch über die Oberfläche ab, erläutert er, die Glutnester müssten direkt abgelöscht werden.

Einsatz dauert mehr als drei Stunden

Erst gegen 13.40 Uhr konnten die Feuerwehrleute aus dem Industriegebiet wieder abrücken, mussten dann aber ihre Fahrzeuge und Geräte auf den nächsten Einsatz vorbereiten. Zu der ausgelösten Brandmeldeanlage an der Ströher Straße rückten der Löschzug Amshausen sowie einige Fahrzeuge des Löschzuges Steinhagen aus. Als feststand, dass es sich um einen Fehlalarm handelt, fuhren die Steinhagener weiter zu dem Brandeinsatz nach Brockhagen.