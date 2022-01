BUND fordert Rückbau der SL Riding Ranch in Bielefeld

Gütersloh (gl) - In Sachen Baustopp für die Hagedorn-Reitsportanlage wendet sich der Bund für Umwelt und Naturschutz (BUND) in einem offenen Brief an den Rat der Stadt Bielefeld und an Oberbürgermeister Pit Clausen. Der BUND fordert die Stadt auf, „die rechtswidrige Baugenehmigung zurückzunehmen und den Rückbau der begonnen Bauten anzuordnen“.

Das Verwaltungsgericht Minden hatte – wie berichtet – dem Eilantrag des BUND NRW gegen die Genehmigung zum Bau der SL Riding Ranch von Barbara Hagedorn entsprochen und den Bau gestoppt. Sowohl die Stadt als Beklagte als auch Barbara Hagedorn als Beigeladene hätten danach auf Rechtsmittel verzichtet, so der BUND. Damit sei der Beschluss rechtskräftig, die Rücknahme der Baugenehmigung eine logische Konsequenz, so Jürgen Birtsch vom BUND-Vorstand.

Versuch, einen Landwirtschaftsbetrieb vorzutäuschen

Dass der Verzicht auf Rechtsmittel offenbar zwischen Stadt und Hagedorn abgestimmt worden sei, sieht der BUND mit Sorge. Man wolle jetzt gemeinsam die Antragsunterlagen „nachbessern“. „Wir als Naturschutzverband sehen darin den erneuten Versuch, einen privilegierten Landwirtschaftsbetrieb vorzutäuschen und das Bau- und Naturschutzrecht so auszuhebeln“, so Adalbert Niemeyer-Lüllwitz für den BUND. Die Genehmigungsbehörde versuche offenbar mit einer finanzstarken Antragstellerin, den Weg für ein weiterhin rechtswidriges Bauvorhaben zu ebnen. Das sei inakzeptabel.

Ursprungszustand wieder herstellen

Bei dem Vorhaben handele es sich nicht um einen landwirtschaftlichen Betrieb. Das habe auch das Gericht entschieden. Vielmehr handele es sich um eine Freizeit-Pferdesportanlage, ein mit den Einkünften der Eigentümerfamilie finanziertes Hobby. Der Bau solcher Anlagen sei in Landschaftsschutzgebieten eindeutig verboten. Auch eine Überarbeitung des Bauantrags ändere nichts an dieser Ausrichtung.

Der BUND gehe davon aus, dass eine überarbeitete neue Baugenehmigung einer juristischen Überprüfung nicht standhalten werde. Es gebe deshalb nur eine rechtmäßige Lösung, die auch in dem offenen Brief gefordert werde. „Die auf Grundlage einer unrechtmäßige Baugenehmigung begonnenen Gebäudeteile müssen zurückgebaut werden. Der Ursprungszustand ist wieder herzustellen.“

Haftung liegt bei Barbara Hagedorn

Barbara Hagedorn müsse dafür haften. Sie habe mit dem Verzicht auf Rechtsmittel eingestanden, dass der Bauantrag für eine rechtswirksame Baugenehmigung nicht genügt habe. Sie habe auf Risiko gebaut – auch noch, als das Gericht ihr nahegelegt habe, die Arbeiten ruhen zu lassen.

Maßgeblich mitverantwortlich sei auch die Bielefelder Bauverwaltung, die ihrer unabhängigen Prüf- und Entscheidungsfunktion vor der Erteilung einer Baugenehmigung nicht nachgekommen sei. Der BUND fordert Rat und Verwaltung auf, die Gründe für diese Fehler aufzuklären.