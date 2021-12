Bürgermeister Morkes ruft zum Feuerwerksverzicht auf

Gütersloh (din) - In einem als Videobotschaft aufgezeichneten Silvestergruß appelliert Bürgermeister Norbert Morkes (BfGT) an alle Gütersloher, auf Feuerwerk zum Jahreswechsel zu verzichten. Es gehe nicht nur um Umwelt- und Klimaschutz, sondern „es geht auch um unser Krankenhaus“. Das sei überlastet, und die Mitarbeiter seien am Ende ihrer Leistungsfähigkeit.

„Lasst das Böllern sein. Hört auf, mit Feuerwerksraketen zu schießen“, bittet Morkes. „Spart lieber das Geld oder spendet es an die Suppenküche oder die Tafel.“

Auch der Gütersloher Stadtrat hatte einen Appell beschlossen, auf Feuerwerk zu verzichten, damit nicht Verletzte nach einem Feuerwerksunfall zusätzlich in den Krankenhäusern behandelt werden müssten.