Bürgerstiftung lädt für 12. Juni zum Brunch

In die längste Frühstückstafel der Stadt soll sich der Berliner Platz am Sonntag, 12. Juni, beim sechsten Bürgerbrunch der Bürgerstiftung Gütersloh verwandeln. Der Tischkarten-Vorverkauf startet am Samstag, 23. April, bei Gütersloh Marketing. Zur Probe gegessen haben bereits das Orga-Team und die Vorstandsmitglieder (v. l.) Reinhard Wagener, Corinna Nagels, Katrin Meyer, Siegmund Bergemann, Doris Pieper, Nina Spallek, Prof. Dr. Manfred Varney und Petra Falkenreck.

Gütersloh (gl) - Grün ist die Hoffnung. Und die kann in Pandemie- und Kriegszeiten jeder gut gebrauchen. Deshalb werden am Sonntag, 12. Juni, auch wieder mehrere hundert Bierzeltgarnituren in Güterslohs guter Stube, mitten auf dem Berliner Platz, in langen Reihen aufgestellt und grün eingedeckt: Der Auftakt zum sechsten Bürgerbrunch der Bürgerstiftung, der längsten Frühstückstafel der Stadt.

Getafelt wird für den guten Zweck

„Ab 11 Uhr heißt es ‚Tischlein, deck dich‘. Gütersloh rückt und is(s)t zusammen“, teilen die Projektleiter Petra Falkenreck und Reinhard Wagener mit. Zusammen mit ihrem tatkräftigen Team hoffen sie auf viele Teilnehmer. Denn getafelt werde nicht nur für den persönlichen Genuss, sondern auch für den guten Zweck. Der Erlös der Großveranstaltung kommt Natur- und Umweltprojekten der Bürgerstiftung zugute. „Wir freuen uns darauf, nach den coronabedingten Ausfällen in den beiden Vorjahren nun endlich wieder eine fröhlich Stadtgemeinschaft und das für den Bürgerbrunch typische, vielseitige Miteinander erleben zu können“, sagt Stiftungsgeschäftsführerin Nina Spallek laut Mitteilung. Gutes Wetter sei bestellt, versichert sie.

Vielfältiges Programm

„Beste Voraussetzungen, um mit der Familie, mit Freunden oder Nachbarn, im Verein, als Club, Firmenabteilung, Bürogemeinschaft oder Partei den Picknickkorb mit allerlei Köstlichkeiten zu packen“, berichtet die Bürgerstiftung. Jeder esse nach Lust und Laune, egal ob festlich oder rustikal, ob exotisch oder westfälisch, ob üppig oder frugal. Die Besucher könnten mottomäßig verkleidet, lässig-locker in Zivil oder „fein in Schale“ kommen. „Hauptsache, alle haben Spaß beim Open-Air-Sonntagsbrunch“, ergänzen Falkenreck und Wagener. Zusammen mit ihrem Team der Bürgerstiftung haben sie den Angaben zufolge erneut ein Rundum-Gute-Laune-Programm zur Unterhaltung geschnürt – mit viel Musik sowie Bastel-, Mal-, Sport- und Spielaktionen für Kinder. Ein Feuerwehrauto zum Inspizieren für die Jüngeren – und Junggebliebenen – gebe es auch.

Die Achter-Tische können für je 48 Euro reserviert werden. Der Vorverkauf startet am Samstag, 23. April, ab 10 Uhr im Service-Center von Gütersloh Marketing, Berliner Straße 63. Der Tischplan ist dort und auf der Internetseite der Bürgerstiftung einsehbar. www.buergerstiftung-guetersloh.de