C-City: Partnerstädte kommen in Gütersloh zusammen

Gütersloh (gl) - Der Zeitraum für die Auftaktkonferenz zum C-City-Kulturprojekt steht fest. Rund 40 Teilnehmer aus den Gütersloher Partnerstädten Châteauroux, Broxtowe, Falun und Grudziadz sind vom 12. bis zum 15. Mai zu Gast in der Gütersloher Stadthalle.

Die VHS und das Büro für Städtepartnerschaften sind mit an Bord

Kern des Projekts ist, von Gütersloh ausgehend ein Kulturnetzwerk zu knüpfen. Künstlerischer Austausch, Ideen entwickeln, voneinander lernen: All das impliziere die Projektidee, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus.

Sie gehe von den städtischen Kulturfachleuten aus und werde zusammen mit der VHS und dem Büro für Städtepartnerschaften umgesetzt. Eingeladen seien außer den Vertretern der Partnerstädte auch alle Gütersloher.

Vier Schwerpunkt-Themen haben sich herauskristallisiert

Anmeldungen sind bis Mittwoch, 27. April, im Internet möglich. Dort stehen auch ein Film und weitere Informationen zur Verfügung, die das Projekt näher erläutern.

Die Konferenz im Mai sei nach virtuellen Abstimmungen der nächste Schritt für die weitere C-City-Planung, die auf das Jahr 2025 ausgerichtet sei. Vier Schwerpunkt-Themen hätten sich bislang herauskristallisiert: Sport/Essen/Nachhaltigkeit, Erinnerungskultur/Museum/Brauchtum, Musik/Theater/Tanz sowie Bildende Kunst und Kunst im öffentlichen Raum.

Dieses Projekt hat schon Konturen erhalten

Erste Ideenskizzen seien entwickelt worden. So dass etwa die geplante Umsetzung von Hans Werner Henzes Kinderoper „Pollicino“ schon Konturen erhalten habe.

Auch Land und Bund beobachteten die Gütersloher Initiative. Erkennbar sei das etwa daran, dass das Auswärtige Amt und das Europaministerium mit Keynote-Sprechern bei der ersten C-City-Konferenz vertreten seien.

Als Höhepunkt wird eine Charta unterzeichnet

Auch Dr. Malte Tim Zabel, Co-Director des Programms „Europas Zukunft“ bei der Bertelsmann Stiftung, stehe auf der Liste der Vortragenden. Lotte Footh, Leiterin von Europe Direct beim Kreis Gütersloh, bringe die kommunalen Aspekte des Themas ein.

Künstlerinnen und Musiker aus der Region präsentierten vom 12. bis zum 15. Mai die kulturelle Vielfalt der heimischen Szene. Am letzten Tag der Konferenz solle die feierliche Unterzeichnung einer Charta stehen, die den Willen zur Durchführung des Projekts manifestiere.

„Ein Haus, das in den nächsten Jahren Etage um Etage wachsen wird“

Andreas Kimpel, Kultur-Beigeordneter der Stadt: „Mit der ersten Konferenz legen wir den Grundstein für das europäische, kommunale C-City-Haus, das in den nächsten Jahren Etage um Etage wachsen wird und in dessen Räume Zug um Zug kulturelles und zivilgesellschaftliches Leben einziehen wird. Die Bewohner sind insbesondere die kulturellen Akteure und Akteurinnen aus Gütersloh, Grudziadz, Broxtowe, Falun und Châteauroux.“

Am 12. Mai treffen die Vertreter der Partnerstädte in Gütersloh ein. Das Programm in der Stadthalle beginnt am 13. Mai um 10 Uhr mit einer Einführung von Bürgermeister Norbert Morkes. Für diesen Tag sind unter anderem eine Diskussion mit Vertretern der Partnerstädte zu europäischen Kulturperspektiven (11.55 Uhr), kulturelle Exkursionen durch die Stadt (16 Uhr) und ein anschließender Ausklang auf dem Dreiecksplatz (18 Uhr) geplant.

Dieses Programm ist geplant

Am darauffolgenden Samstag beginnt das Programm um 9 Uhr. Dann wird ein Workshop vom Vortag fortgesetzt, bei dem es um Themen wie Musik, Geschichte und Brauchtum, Sport, Essen und Lifestyle, Ausstellungen sowie Theater und Literatur gehen soll. Um 14.30 Uhr soll die Charta unterzeichnet werden, die die Zusammenarbeit für das Projekt signalisiert. Auch an diesem Tag sind kulturelle Exkursionen durch die Dalkestadt geplant (15.30 Uhr).