C-City: Projektideen nehmen in Gütersloh Form an

Gütersloh (gl) - So geht Europa: Fünf Partnerstädte, ein Programm, ein Netzwerk, und der Wille zur Zusammenarbeit in den Bereichen Musik, Theater, Kunst, Sport und Lebensart. Das ist C-City, das mit der Unterzeichnung der Charta in fünf Sprachen am Samstag in der Gütersloher Stadthalle bekräftigt worden ist.

Die Idee kommt vom Kultur-Beigeordneten

Ein feierlicher Moment mit Statements für den Frieden in Europa, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Untermauert worden sei die Unterzeichnung mit Ergebnissen eines Kongresses mit starken Projektkonturen, die in den kommenden drei Jahren gemeinsam geschärft und umgesetzt werden sollen.

Ausgerichtet hatten den Kongress – wie berichtet – der Fachbereich Kultur der Stadt Gütersloh zusammen mit dem Büro für Städtepartnerschaften und der Volkshochschule. Der Kultur-Beigeordnete Andreas Kimpel habe die Idee der „Cultural Cities“ ausgesendet.

Persönliche Begegnung ist gut für die Dynamik

Sie sei auf Resonanz bei den Partnerstädten Châteauroux, Broxtowe, Grudziadz und Falun gestoßen. Bis zum Angriff Russlands auf die Ukraine gehörte auch die russische Partnerstadt Rshew zum Projekt C-City.

Intensive Themenarbeit in Workshops sei nach Angaben der Stadt ergänzt worden durch städtische Exkursionen und ein Kulturprogramm. Zudem sei Zeit für das Zusammensein geblieben. Diese so lange vermisste persönliche Begegnung dürfe der Dynamik guttun, mit der die Projekte umgesetzt würden.

C-City-Kochbuch schon weit fortgeschritten

Bereits weit fortgeschritten sei die Idee eines internationalen C-City-Kochbuchs, verbunden mit gastronomischen Kulturveranstaltungen und digitalen Formaten. Für den Sport gebe es bereits Projektlinien, die schwerpunktmäßig auf Radsport und Lauf-Veranstaltungen setzten. Auf „Artists in Residence“ solle ein internationaler Künstleraustausch setzen mit einer gemeinsamen Ausstellung.

Eine C-City-Europe-Tour mit Bands aus allen Städten und „Open Stage“ sei ein Bereich, der sich im Workshop Musik herauskristallisiert habe. Außergewöhnlich sei der Wille zur Zusammenarbeit, der sich in der Unterzeichnung der Charta ausdrücke, hätten die Vertreter der Städte betont.

„Wir haben ein Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen können“

„Wir haben ein Fundament geschaffen, auf dem wir aufbauen können“, bilanzierte Bürgermeister Norbert Morkes. Jean-Yves Hugon, stellvertretender Bürgermeister von Güterslohs ältester Partnerstadt Châteauroux, ergänzt: „Das ist ein großes wunderbares Abenteuer, das wir beginnen.“

Das nächste virtuelle Treffen findet Ende Juni statt. 2023 steht der C-City-Kongress in Châteauroux an. Für 2024 hat Grudziadz eine Einladung ausgesprochen. 2025 ist der offizielle Projektstart.