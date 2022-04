CDU: Ortsteil Avenwedde gesamtheitlich betrachten

Gütersloh (gl) - 1996 habe der Gütersloher Ortsteil Avenwedde in großer Eintracht das Ortsjubiläum 800 Jahre Avenwedde gefeiert, heißt es in einer Mitteilung der CDU. Die Ortsteilschwerpunkte seien nachhaltig auf vielen Ebenen zusammengewachsen.

Rahmenplan soll „nicht in Schublade der Verwaltung verschwinden“

2010 sei der Rahmenplan für den „gesamten“ Ortsteil Avenwedde (für alle Ortsteilschwerpunkte) nach intensiver Bürgerbeteiligung durch die Gremien des Rates der Stadt verabschiedet worden. Dieser Rahmenplan solle auch weiterhin verfolgt werden.

Es sei allen Initiatoren dieses Rahmenplans wichtig, dass dieser nicht in der „Schublade der Stadtverwaltung“ verschwinde, so die Ortsunion. Nachdem sich seit Juni 2018 eine Stadtteilinitiative in Avenwedde-Bahnhof mit einer dortigen Planungsperspektive beschäftigt und sich auch in Avenwedde-Mitte planerischer Handlungsbedarf aus der Bürgerschaft artikuliert habe, habe die CDU-Fraktion im Juni 2018 den Antrag „Fortschreibung des Rahmenplans Avenwedde“ gestellt.

Später sei vom Fachbereich Stadtplanung lediglich die Initiative für Avenwedde-Bahnhof unterstützt worden. Das habe die CDU bereits damals kritisiert und unterstreiche diese Kritik noch einmal. Die Ortsunion fordert von der Stadt eine ganzheitliche Fortschreibung des Rahmenplans für Avenwedde.

„Fokus auf einen Schwerpunkt reicht nicht aus“

Es reiche nicht aus, sich nur auf einen Schwerpunkt im Ortsteil zu fokussieren und dafür Fördermittel bereitzustellen. Die planerische Gesamtentwicklung des gesamten Ortsteils Avenwedde müsse wieder „ganz oben auf der Agenda“ verortet werden, betont der CDU-Vorsitzende Daniel Helmig. Auch in Avenwedde-Mitte seien die stadtplanerischen Bedarfe offenkundig. Sollte ein integriertes Handlungskonzept erstellt werden, könne dies nur für den gesamten Ortsteil gelten.

Ein Lob spricht die CDU den musiktreibenden Vereinen und dem Förderverein des Musikzentrums Altewischer aus. Die Aktiven hätten in herausragender ehrenamtlicher Arbeit das Alte Landhaus Altewischer restauriert. Es sei ein wunderbares Entrée für Avenwedde.

„Ortsteil gehört auf allen Ebenen zusammen“

Im vergangenen Jahr habe der Ortsteil wegen der Corona-Pandemie ein stilles Ortsjubiläum 825 Jahre Avenwedde begangen. Dabei sei deutlich geworden, dass der Ortsteil auf allen Ebenen zusammengehöre, auch auf der planerischen.