CDU will freie Unterkünfte für Flüchtlinge nutzen

Gütersloh (din) - Der Beigeordnete Henning Matthes hat am vergangenen Freitag schon angekündigt, die Stadt Gütersloh werde mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (Bima) Kontakt aufnehmen, um auch leerstehende Häuser an der Töpferstraße in Gütersloh für Flüchtlinge nutzen zu können.

Das will jetzt auch die CDU-Kreistagsfraktion forcieren. In einem Dringlichkeitsantrag für den Kreistag am Montag, 7. März (16 Uhr, Stadthalle), fordert sie, die Kreisverwaltung möge in Abstimmung mit der Stadt Gütersloh Gespräche mit der Bima führen, „wie ehemals britischer, leerstehender Wohnraum, der noch im Eigentum der Bima steht, sehr zeitnah für die Unterbringung von Flüchtlingen aus der Ukraine hergerichtet werden kann“.

„Eine humanitäre Verpflichtung“

In der Begründung erklärt die Fraktionsvorsitzende Helen Wiesner: „Durch den Angriff Russlands auf die Ukraine setzt sich von dort aus ein Flüchtlingsstrom in andere europäische Länder in Bewegung. Es ist selbstverständlich davon auszugehen, dass die Zahl Schutzsuchender auch in Deutschland und im Kreis Gütersloh steigen wird. Wir sehen es als unsere humanitäre Verpflichtung, den Kriegsflüchtlingen diesen Schutz zu bieten und in einem ersten Schritt geeignete Unterkünfte zur Verfügung zu stellen.“

Die Aufnahme und Unterbringung einer größeren Zahl von Flüchtlingen aus dem Kriegsgebiet solle daher kurzfristig vorbereitet werden. Im Kreis Gütersloh stehe nach wie vor ehemaliger britischer Wohnraum im Besitz der Bima leer. „Dieser bietet sich aus unserer Sicht gut für die Unterbringung Geflüchteter, insbesondere auch von Familien mit Kindern an – so zum Beispiel die Häuser an der Töpferstraße, die zeitweise vom Kreis als Quarantäne-Unterkünfte genutzt worden sind.“

Noch keine Flüchtlinge angekommen

Entsprechende Gespräche mit der Bima sollen laut CDU „sehr zeitnah geführt werden“. Im Rathaus waren zwar in der vergangenen Woche schon Anfrage verzeichnet worden, bis Donnerstag hatten sich dort jedoch nach Aussage von Sprecherin Susanne Zimmermann noch keine Flüchtlinge direkt gemeldet, die untergebracht werden müssten.