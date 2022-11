Chronik über die Geschichte der Spexarder Feuerwehr

Gütersloh (msc) - Der Löschzug Spexard der Freiwilligen Feuerwehr Gütersloh hat seine 100-jährige Geschichte mir einer umfangreichen Chronik aufgearbeitet. Auf 360 Seiten sind die Historie des Löschzugs und die des Feuerlöschwesens in der ehemaligen Gemeinde Kattenstroth-Spexard nachzulesen.

Idee beim Besuch im Feuerwehrmuseum Fulda

Das Redaktionsteam mit Uwe Blomberg, Hans-Jürgen Laue und Jörg Stükerjürgen hat seit 2016 am Projekt gearbeitet. Layout und Satz erstellte Löschzugführer Alexander Füller.

Der Besuch im Deutschen Feuerwehrmuseum in Fulda vor sechs Jahren war die Initialzündung für Uwe Blomberg, die Geschichte des Löschzugs Spexard aufzuarbeiten. „Ein Mitarbeiter des Museums konnte mir und meinem Vater in einem Lieferverzeichnis den Kauf der ersten Handdruckspritze für die Gemeinde Spexard mitteilen“, berichtet Blomberg. Die Neugierde führte ihn zu weitere Recherchen im Stadt- und Kreisarchiv Gütersloh. Mit dem Redaktionsteam wurden Akten und Protokolle gewälzt und viele neue Informationen aus der Geschichte der Feuerwehr in Spexard herausgefunden.

Schwierige Einsätze nach dem Zweiten Weltkrieg

Die Geschichte bis 1933 umfasst mehr als 30 Seiten. Die Zeit im Nationalsozialismus wird dargestellt. Erwähnt wird auch, wie ein Löschzugführer 1936 sein Amt abgab, weil er sich gegen die damalige Politik in Deutschland wehrte. Das Ende des Zweiten Weltkriegs und die schwierigen Einsätze in dieser Zeit werden ebenfalls beschrieben.

Wertvoller Zeitzeuge war Franz Blomberg. Der 87-jährige Ehrenlöschzugführer ist so etwas wie ein wandelndes Feuerwehr-Geschichtsbuch. Er erinnert sich an viele Einzelheiten rund um das Löschwesen seine Heimatgemeinde. An der Verler Straße aufgewachsen sind seine Familie und die seiner Frau Helga eng mit der Geschichte der Blauröcke verbunden.

Enge Verbindung zum Musikzug

Die Geschichte des ersten Tanklöschfahrzeugs und eine Auflistung aller Fahrzeuge ist in der Chronik ebenso zu finden, wie die technische Entwicklung der Feuerwehr Spexard. Intensiv verbunden ist der Löschzug mit dem Musikzug Spexard bereits seit 1890. Ein eigenes Kapitel ist der Kapelle gewidmet.

Das Jubiläum des Löschzugs wurde beim Stiftungsfest im Mai gefeiert. Zum 1. Oktober, dem Gründungsdatum, wurde die Chronik vorgestellt. Ein zweites Jubiläum feierte in diesem Jahr das Schmuckstück der Florian-Jünger. Die 1952 durch die Gütersloher Feuerwehr in Betrieb genommene Drehleiter die 1986 in Spexard ein neues Zuhause fand. Die Restauration wurde 1992 abgeschlossen. Seither hat die Drehleiter an vielen Oldtimertreffen teilgenommen. Die Chronik des Löschzugs ist gegen eine Spende erhältlich. Bestellungen per E-Mail an [email protected]

Löschzug Spexard