Das Hape-Kerkeling-Musical kommt nach Gütersloh

Gütersloh (gl) - „Kein Pardon“, das Musical von Entertainer, Autor und Komiker Hape Kerkeling sowie von Moderator Thomas Hermanns, macht am Dienstag, 29. März, Halt in Gütersloh – und zwar ab 20 Uhr in der Stadthalle. Für die Veranstaltung gibt es noch Tickets. Darauf weisen die Kultur-Räume sowie das Veranstaltungsbüro Paulis hin.

Eine ordentliche Portion Ruhrpottromantik

Und darum geht’s: Samstagabend im Ruhrpott. Die Eurovisions-Hymne dröhnt aus dem Fernseher. Höchste Zeit, die letzten Schnittchen zu servieren und es sich auf dem Sofa bequem zu machen. Als dann die Titelmelodie ertönt, stimmen alle schunkelnd mit ein: „Witzigkeit kennt keine Grenzen! Witzigkeit kennt kein Pardon!“

Seit Jahrzehnten spielt sich in Peter Schlönzkes Familie jeden Samstagabend das gleiche Ritual ab. Einmal Heinz Wäscher, dem Moderator der Samstagabendshow, die Hand schütteln, das war schon immer Peters heimlicher Traum. Doch als er über ein Casting dessen wahres Gesicht kennenlernt, platzt ihm vor laufender Kamera der Kragen.

Satire auf eine schillernde Bussi-Bussi-Gesellschaft

Der Programmdirektor ist begeistert und macht ihn kurzerhand zum Nachfolger Wäschers. Ab jetzt ist der unscheinbare Peter ein Star. Doch schon bald macht sich bemerkbar, wie schnell das Fernsehen einen Menschen verändern kann.

Das ist die Geschichte des Musicals von Thomas Hermanns und Hape Kerkeling, das wiederum auf dem Film „Kein Pardon“ (Regie: Hape Kerkeling) aus dem Jahr 1993 basiert. Eine selbstironische Satire auf die schillernde Bussi-Bussi-Gesellschaft des Showgeschäfts.

An dieser Stelle gibt es Tickets

Mit der rauen Ruhrpott-Welt und der Gute-Laune-Welt des Unterhaltungsfernsehens treffen auch zwei musikalische Welten aufeinander. Tickets gibt es unter anderem über die Internetseite der Stadthalle. Weitere Informationen zum Musical finden Interessenten auf der Seite, die eigens für das Musical eingerichtet wurde.