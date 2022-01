Den inneren Schweinehund auf Dauer besiegen

Kündigen das neue Veranstaltungsprogramm „Gesund in GT“ an: Matthias Wehmhöner, Service-Leiter der AOK Nordwest, und Klinikum-Geschäftsführerin Maud Beste.

Gütersloh (gl) - Das Klinikum Gütersloh bietet neue Vorträge rund um das Thema Gesundheit an. Die meisten Menschen hätten zum Jahreswechsel gute Vorsätze gefasst: Sie wollten weniger rauchen, mehr Sport treiben, gesünder leben. Die Veranstaltungsreihe „Gesund in GT“ will dabei helfen, dies langfristig umzusetzen.

„Gesunder Körper, starker Rücken: Die besten Übungen für mehr Wohlbefinden“, hieß jüngst die erste Veranstaltung der Reihe. Referentin Nina Witt, Inhaberin des Fitnessstudios „Aktiv am Park“, erklärte dazu in der Online-Veranstaltung, wie mehr Bewegung in den Alltag zu bringen sei.

Nicht zu hohe Ziele setzen

Die Vorsätze, sich selbst zu mehr Fitness zu motivieren, scheiterten oftmals in schöner Regelmäßigkeit, meinte Witt. Doch wie könne der innere Schweinehund in die Knie gezwungen werden? Die Referentin: „Die meisten Menschen haben zu große Pläne und scheitern deshalb an der Umsetzung. Deshalb gilt gerade am Anfang: Weniger ist mehr. Man muss sich überlegen, wie man seine Absichten in einen ganz normalen Wochentag einbaut. Deshalb zeige ich in meinem Vortrag viele praktische Übungen, die man auch am Schreibtisch oder auf dem Weg zur Arbeit machen kann.“

Am Anfang sei die Motivation hoch. Dann werde es bei den meisten Menschen schnell weniger, „doch wie schaffe ich es länger durchzuhalten?“ Witt: „Die Veränderung sollte positiv besetzt sein. Wer Sport als Quälerei versteht, wird sich auch 2022 nicht aufraffen können, dauerhaft Sport zu machen. Wer Spaß daran hat und sich dabei wohlfühlt, macht auch weiter.

Sport muss Spaß machen

Wichtige Tipps sind deshalb, sich eine Sportart zu suchen, die Spaß macht. Zusätzlich sollte das Training das Wohlbefinden steigern. Feste Termine helfen für eine Regelmäßigkeit.“ Das Klinikum Gütersloh veranstaltet die medizinische Vortragsreihe „Gesund in GT“ seit 2011 in Kooperation mit der AOK Nordwest.

Die AOK Nordwest unterstützt dieses Angebot, weil Interessierte hier ihre Fragen zu Diagnosen und Therapien direkt einem Spezialisten stellen können“ erklärt AOK-Serviceregionsleiter Matthias Wehmhöner. „Mit unserer Veranstaltungsreihe möchten wir die Menschen im Kreis Gütersloh lebensnah über Volkskrankheiten und ihre Therapie aufklären“, so Maud Beste, Geschäftsführerin des Klinikum Gütersloh.

Experten direkt befragen

„Das ist die Chance, sich über gesundheitliche Themen aus erster Hand bei medizinischen Experten zu informieren und neue Behandlungsformen kennenzulernen.“ Alle Termine und Informationen im Internet: www.klinikum-guetersloh.de