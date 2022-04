Deutsche Tornado-Piloten üben über Gütersloh

Wer sich am Dienstag über laute Geräusche am Himmel über Gütersloh wunderte, kann beruhigt sein. Dort fand eine Übung der Luftwaffe statt.

Gütersloh (gl) - Vier Kampfflugzeuge vom

Typ Tornado

der Bundesluftwaffe sind gestern über Gütersloh unterwegs gewesen. Nach Informationen dieser Zeitung übten die Piloten des Taktischen Luftwaffengeschwaders 33 (TaktLwG 33) aus Büchel (Rheinland-Pfalz), in der Luft von einem Tankflugzeug KC 135 der US Air Force (USAF) aus Ramstein betankt zu werden. Demnach erhielten zwei der deutschen Maschinen am Vormittag in einer Flughöhe von etwa drei Kilometern ihren Betriebsstoff, am Nachmittag folgten die übrigen beiden Kampfbomber.

Das TaktLwG 33 ist der einzige fliegende Kampfverband der Bundeswehr, der im Ernstfall in der Lage ist, Atomwaffen ins Ziel zu fliegen. Die Tornado-Maschinen sollen durch die jetzt zu beschaffenden Maschinen vom Typ F35 ersetzt werden.