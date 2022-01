Diese Frau rettet eine Inszenierung in Gütersloh

Der ratlose Gesichtsausdruck täuscht: Claudia Renner stand am Samstag und Sonntag vergangener Woche in der Inszenierung „Der Mann der sich Beethoven nannte“ als Bratschistin Clara auf der Bühne des Gütersloher Theaters. Sie war spontan für ihre Kollegin Maya Alban-Zapata eingesprungen.

Gütersloh (sib) - Es ist eines der schillerndsten Stücke der aktuellen Theatersaison: „Der Mann der sich Beethoven nannte“. Fast wäre die Premiere in Gütersloh ins Wasser gefallen. Gerettet wurde sie durch den Einsatz von Schauspielerin Claudia Renner, die spontan für ihre erkrankte Kollegin Maya Alban-Zapata eingesprungen ist. Im Gespräch mit dieser Zeitung berichtet die 43-Jährige, wie es ist, eine Rolle in zwei Tagen zu lernen – wofür eigentlich mehrere Wochen angesetzt sind.

Für ein Vorsprechen ist es zu spät

Am Mittwoch vergangener Woche klingelt Claudia Renners Telefon. Es sei dringend, sagt man ihr. Ob sie sich vorstellen könne, in „Der Mann der sich Beethoven nannte“ mitzuspielen. Ja, das müsse schnell gehen. Wann? Am Samstag sei Premiere. Die Schauspielerin fackelt nicht lange. Sie und Regisseur Mathias Schönsee verabreden sich für ein Telefongespräch am Abend. Zu diesem Zeitpunkt kennen die beiden sich noch nicht.

Man habe an sie gedacht, vermutet Renner, weil sie vor anderthalb Jahren schon einmal bei einer Produktion der Neuköllner Oper mitgewirkt habe. Für ein Vorsprechen ist es jetzt zu spät.

Wenn 50 Seiten Text auf 8 zusammenschmelzen

Die Zusammenarbeit kommt zustande. Jetzt setzt die Schauspielerin erst einmal alles daran, die nächsten Tage freizuräumen. Mit dem Textlernen kann sie erst am Donnerstagnachmittag anfangen, weil sie vorher noch in einer anderen Produktion mitwirkt. Es sind noch zwei Tage bis zur Aufführung.

Es erleichtere ihr das Lernen, wenn sie eine eigene Textfassung erstelle, erklärt Claudia Renner im Gespräch mit dieser Zeitung. Eine Version, in der nur ihr Text, nur ihre Regieanweisungen stehen, und das ganz eng zusammengeschrieben. So, dass 50 Seiten schnell auf 8 zusammenschmelzen – und damit längst nicht mehr so furchteinflößend wirken. So, dass sie ihren Teil des Stücks immer in der Hosentasche tragen kann.

„Ich persönlich mache das sehr gern und genieße die Herausforderung“

Wenn sie den Text für eine Rolle lerne, dann sei sie immer in Bewegung, erzählt die Schauspielerin. „Durch die Wohnung laufen, Spazieren gehen, mich auf dem Stepper betätigen: Wenn ich in Bewegung bin, lerne ich Text am besten“, sagt sie. Wichtig sei auch, zwischendurch Pausen, mal eine Runde Yoga zu machen. Dadurch präge sie sich die Textzeilen intensiver ein.

Machen das eigentlich alle Schauspielerinnen und Schauspieler, sich im Notfall eine Rolle in so kurzer Zeit anzueignen? „Sicher nicht“, sagt Claudia Renner und lacht. „Das ist eine Typfrage. Manche Menschen mögen das, andere nicht. Ich persönlich mache das sehr gern und genieße die Herausforderung.“

Video einer Aufführung hilft beim Textlernen

Einen großen Vorteil hat Claudia Renner, als sie die Rolle der aktivistischen Clara verinnerlicht: ein Video der Uraufführung vom 2. Dezember. Darin sieht sie, wie Maya Alban-Zapata, die eigentliche Clara, sich auf der Bühne verhält, wie sie mit ihren Kolleginnen und Kollegen interagiert. „Das sagt mir sehr viel mehr als der bloße Blick auf den Text“, sagt Renner.

Am Freitag trifft das Ensemble in Gütersloh ein. Nur kurz haben die Schauspieler und Claudia Renner Zeit, sich miteinander und mit dem Theatersaal vertraut zu machen. Die Gegebenheiten seien anders als in der Neuköllner Oper in Berlin, sagt Claudia Renner. Von dort stammt die Videoaufnahme, über die sie sich in die Rolle der Clara einfindet. In Gütersloh säßen die Zuschauer teils weit entfernt von der Bühne, während im Schauspielhaus in Berlin oft fast Wohnzimmeratmosphäre herrsche.

„Mittags konnte ich noch längst nicht alles“

Dann müssen sie proben. Die Schauspieler arbeiten das Stück von Beginn bis Ende durch. Zwischendurch muss Claudia Renner immer wieder nach dem Text fragen – immerhin hat sie erst am Vortag begonnen, ihn zu lernen. Am Samstag – dem Aufführungstag – folgt ein kompletter Durchlauf. „Mittags konnte ich noch längst nicht alles“ gesteht Claudia Renner.

In einer Situation wie dieser helfe es, sich nicht zu sehr unter Druck zu setzen. „Mir hilft der Gedanke daran, dass ich am Ende die Produktion rette. Dass ich spontan einspringe und nicht die Zeit habe, die die anderen hatten. Ich komme so weit wie ich komme. Nur so kann ich meine innere Ruhe bewahren“, verrät die Schauspielerin.

Eine alte Theaterregel greift

Das sei wichtig, ruhig zu bleiben, auch wenn mal etwas nicht funktioniere. „Die Generalprobe hat mir zum Beispiel überhaupt nicht gefallen. Aber: Da bin ich ein bisschen abergläubisch und vertraue auf den Ausspruch, dass die tatsächliche Aufführung umso besser wird, wenn die Generalprobe schief läuft.“

Der Rest ist Geschichte: Die Aufführung am Samstag ist – genau wie die Inszenierung am Folgetag – ein voller Erfolg. Gerade Claudia Renner wirkt, als sei ihr die Rolle der Clara auf den Leib geschneidert worden. Obwohl sie in jüngster Zeit vor allem Stücke für Kinder gespielt habe und „Der Mann der sich Beethoven nannte“ aktuell eigentlich nicht ihr Fahrwasser sei, wie sie sagt.

„Es geht ums Textlernen, aber nicht nur“

Auch sie sei am Ende zufrieden gewesen, sagt Renner im Nachgang. Und gibt einen letzten Tipp: „Klar, es geht auch ums Textlernen. Aber nicht nur. Als Schauspielerin versuche ich, die Situation auf der Bühne zu begreifen und dann konkrete Textzeilen damit zu verbinden. Damit, wo die einzelnen Rollen stehen, und mit der Musik, die bei einzelnen Szenen läuft. Das sagt mir deutlich mehr als ein bloßes Blatt Papier.“