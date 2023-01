Diese Straße in Gütersloh wird für fünf Monate gesperrt

Nach dem Westring wird der Dalke-Weg in Gütersloh jetzt an einer zweiten Stelle unterbrochen. Grund ist wieder ein Brückenneubau.

Wird abgerissen und ersetzt: die Dalke-Brücke an der Straße Im Füchtei in Gütersloh.

Gütersloh (gl) - Die Arbeiten für die Erneuerung der Brücke über die Dalke an der Straße Im Füchtei in Gütersloh beginnen am Montag, 30. Januar. Dazu wird die Straße Im Füchtei zwischen der Brücke und der Herzebrocker Straße voll gesperrt, heißt es in einer Mitteilung der Stadt.

Aus südlicher Richtung kommend ist die Straße Im Füchtei somit ab der Fritz-Blank-Straße eine Sackgasse, aber für Anlieger bis zur Baustelle frei. Der Dalkeweg wird durch die Baustelle unterbrochen. Aus beiden Richtungen sind die Einmündungen auf die Straße Im Füchtei gesperrt.

Umleitung wird ausgeschildert

Für den Fußgänger- und Radverkehr wird daher zwischen Hermann-Simon-Straße und Putzhagen eine Umleitung ausgeschildert. Die voraussichtliche Dauer der Bauarbeiten beträgt laut Mitteilung etwa fünf Monate. Die jetzige Brücke ist mehr als 60 Jahre alt. Sie muss durch ein neues Bauwerk ersetzt werden, das den heutigen Lastanforderungen für Brücken entspricht. Die Baukosten für den Neubau sollen rund 550 000 Euro betragen.