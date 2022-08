Dieser Altbau von 1907 weicht einem Neubau

An der Bismarckstraße will die Gütersloher Concept GT ihr erstes Bauvorhaben verwirklichen. Erst muss Platz geschaffen werden.

Schon fast zur Hälfte verschwunden ist am Dienstagvormittag der Altbau an der Bismarckstraße. Er galt als marode und nicht sanierungsfähig.

Gütersloh (din) - An der Bismarckstraße verrichtet ein Abrissbagger der Firma Hagedorn seine Arbeit. Die städtische Immobilien-Tochter Concept GT lässt das marode Wohnhaus mit der Hausnummer 80 abreißen. Es steht seit Jahren leer. In einem Anbau hatte die Griechische Gemeinde Gütersloh über Jahrzehnte ihren Sitz, bis die Stadt das Anwesen aus Sicherheitsgründen sperren ließ und die Kündigung aussprach.

Der Altbau stammt von 1907 und steht nicht unter Denkmalschutz. Vorige Woche wurde entkernt, jetzt läuft der Abriss. Das Grundstück an der Bismarckstraße misst 458 Quadratmeter.

Fünf geförderte Wohnungen

Wie berichtet, will die Concept GT dort ihr erstes eigenes Immobilienprojekt umsetzen. Auf dem Gelände soll ein Mehrfamilienhaus gebaut werden. Sehr wahrscheinlich würden es fünf Wohnungen, erklärte Geschäftsführer Pförtner am Dienstag auf Nachfrage. Es gehe ausschließlich um geförderten Wohnungsbau.

Aktuell sei man noch in der Abstimmung mit dem Kreis wegen der Sicherstellung der Fördermittel für den geförderten Wohnungsbau. Erst danach erfolge eine Finalisierung auch einer Ansicht. „Ziel ist der Spatenstich noch in diesem Jahr“, so Pförtner, das sei aber „sportlich“. Zu den voraussichtlichen Kosten gab es keine Aussage.

Griechische Gemeinde sucht immer noch

Die Griechische Gemeinde hatte ihre Räume Anfang Februar geräumt und zunächst Unterschlupf bei den Ostfeld-Schützen gefunden. Die Hoffnung, dort bleiben zu können, habe sich aber zerschlagen, sagte der Vorsitzende Nikos Panagiotopoulos am Dienstag. Der Verein habe bisher keine neue Bleibe gefunden. Einrichtungsgegenstände und sonstiges Eigentum des Vereins seien zurzeit an der Oststraße eingelagert.

Das Angebot der Stadt, der Kulturverein könne in Räume in Avenwedde-Bahnhof ausweichen, hatte der Verein abgelehnt. „Zu abgelegen“, hatte der Vorsitzende argumentiert.