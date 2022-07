Digitale Akte erleichtertAusländerstelle die Arbeit

In der Ausländerstelle der Stadt Gütersloh wurde die digitale Akte eingeführt. Eine deutliche Erleichterung, wie eine erste Bilanz zeigt.

Vor dem leeren Aktenschrank: (v. l.) Markus Kannapinn und Anna-Lena Hoffmann, zuständig für die Verwaltungsdigitalisierung bei der Stadt, sowie Nicole Pollklas. Vor der Einführung der Digitalen Akte wurden hier und in zwei weiteren Kellerräumen Akten in einem Umfang von 120 laufenden Metern gelagert.

Gütersloh (gl) - Anfang des Jahres, nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine, erreichten die Ausländerstelle der Stadt Gütersloh täglich bis zu 80 Menschen, die in der Dalkestadt Unterkunft finden wollten. Kurz zuvor wurde ebendort die digitale Akte eingeführt. „Zum Glück“, sagt Nicole Pollklas. „Ich weiß nicht, wie wir das sonst geschafft hätten“, blickt die Leiterin der Ausländerstelle jetzt zurück.

Mussten die 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Akten vorher noch von Hand anlegen, Dokumente drucken, einzeln abheften und Informationen in den Unterlagen nachblättern, genügen jetzt wenige Klicks am Computer. Das macht bei 4500 Aufenthaltstiteln, die im Jahr 2022 zu erwarten sind, eine Menge aus.

Einfachere Zusammenarbeit mit anderen Behörden

Die Unterlagen sind zentral im Dokumentenmanagementsystem abgespeichert und laut Stadtverwaltung für jeden zuständigen Mitarbeiter schnell sowie zeit- und ortsunabhängig verfügbar. Das gelte übrigens auch für alle 15 000 Bestandsakten, die innerhalb von mehreren Monaten bereits gescannt und digitalisiert worden seien. Eine Ausnahme seien die Einbürgerungsakten, die per Gesetz noch analog zu führen seien.

„Den größten Vorteil sehe ich in der besseren Zusammenarbeit“, zieht Nicole Pollklas nach den ersten Monaten ein positives Fazit zur digitalen Akte. Das gelte im Team der Ausländerstelle, aber auch über Behördengrenzen hinaus: Wo früher gedruckte Dokumente auf dem Postweg zu versenden waren, werden sie heute datenschutzkonform in eine Cloud geladen, sodass die andere Behörde sofort darauf zugreifen kann.

Auf dem Weg zum virtuellen Rathaus

Die Ausländerstelle ist in der Stadtverwaltung die erste Organisationseinheit, die vollumfänglich mit der digitalen Akte arbeitet. Weitere Fachbereiche sind noch in der Umsetzung oder haben bereits einen Teil ihrer Akten digitalisiert und ziehen bald nach. „Damit sind wir im Vergleich zu umliegenden Städten und Gemeinden sehr gut aufgestellt“, wissen Markus Kannapinn und Anna-Lena Hoffmann, die im Gütersloher Rathaus für die Verwaltungsdigitalisierung zuständig sind.

Die Stadt macht damit einen großen Schritt auf dem Weg zum virtuellen Rathaus, das in der digitalen Agenda als Ziel formuliert worden ist. „Durch die digitale Aktenführung und die Möglichkeit, ganze Prozesse elektronisch durchzuführen, ist weder die Stadtgesellschaft noch die Arbeitskraft der Verwaltung an Zeit und Ort gebunden“, erläutert Carsten Schlepphorst, Beigeordneter für Digitalisierung, IT, Personal, Organisation und Feuerwehr. Das ermöglicht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das mobile Arbeiten – innerhalb des Rathauses, Stichwort Besucherzentrum, aber auch von zuhause aus und perspektivisch überall dort, wo die Stadtgesellschaft sie braucht.