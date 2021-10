Dizzy Dudes rocken im Spexarder Bauernhaus

Gütersloh (msc) - Zum 25. Musikfrühschoppen am Tag der Deutschen Einheit spielten die „Dizzy Dudes“ aus Gütersloh auf.

„Endlich geht es wieder los“

„Endlich geht es wieder los“, waren die erleichterten Worte von Uli Werner und Hans-Georg Stammkötter. Das Tandem gehört zum Organisationsteam des Heimatvereins. Der gleichzeitig stattfindende Trödelmarkt fand wegen der schlechten Wetterprognosen nicht den erwarteten Zuspruch.

An alte Besucherzahlen knüpfte der Jubiläumsfrühschoppen nicht an. Mit dem passenden Hygienekonzept hatte der Heimatverein die Weichen für einen Wiederbeginn seiner Veranstaltungen gestellt.

„Viele Veranstalter beginnen mit angezogener Handbremse“

„Wir müssen feststellen, dass viele Veranstalter mit angezogener Handbremse wieder beginnen. Ich bin aber froh, dass ich wieder mit den Jungs spielen kann“, sagte Michael Tucker mit Verständnis für einen verhaltenen Beginn nach der langen Corona-Pause.

Von null auf hundert

Der Musikkaufmann kann sich über Engagement in verschiedenen Bands indes nicht beklagen. „Bei mir ging es von null auf hundert. Ich hatte 46 Auftritte in drei Monaten.“ Die „Dizzy Dudes“ waren fast sechs Monate ohne Auftritt und im zweiten Lockdown sogar ohne Probe. In diesem Jahr startet die neuformierte Band wieder durch.

Zu alter Stärke zurückgefunden

Mit Bassist Fabian Kunter kehrte eine feste Größe nach sechs Jahren Auslandsaufenthalt in Neuseeland, Australien und den USA im Oktober 2020 nach Ostwestfalen zurück. Zu alter Stärke hat das Quintett seit den regelmäßigen Probeabenden und Auftritten beim Gütersloher Kultursommer, beim Hänky-Pänky in Rietberg und einer Hochzeitsfeier zurückgefunden.

Klassiker von den Beatles

Mit dem Klassiker „Let it Be“ von den Beatles begann das Konzert im Spexarder Bauernhaus. Vom klassischen Rock’n’Roll bis hin zu Popsongs hatte die Band alles im Repertoire. Die Spexarder dürfen sich bereits auf die nächste Kulturveranstaltung freuen. Am 11., 13. und 14. November wird sich die Bühne zum Heimatabend öffnen. Die Schauspieler vom Theaterkreis stecken bereits in den Proben. Der Vorverkauf beginnt in den nächsten Wochen.