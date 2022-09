DLRG in Gütersloh feiert 100-jähriges Bestehen

Gütersloh (uc) - Zum Teil heftige Regenschauer begleiteten das Jubiläumsfest in der Fahrzeughalle an der Gottlieb-Daimler-Straße. „Auf dem Weg hierhin habe ich gedacht: Das Wetter passt zur DLRG“, verriet Ingrid Hollenhorst schmunzelnd. Die stellvertretende Bürgermeisterin zählte zu den Ehrengästen anlässlich des 100-jährigen Bestehens der DLRG Gütersloh.

Wegen Corona konnte das historische Datum erst jetzt, mit einem Jahr Verspätung, entsprechend gewürdigt werden. Alles begann mit einem Unglück auf dem Landungssteg von Binz nach Rügen: Beim Einsturz des Stegs im Juli 1912 stürzten 80 Menschen ins Wasser, von denen 16 in der Ostsee ertranken. Woraufhin der deutsche Schwimmverband beschloss, 1913 eine „Lebensrettungs-Gesellschaft“ ins Leben zu rufen.

Eine der ältesten Ortsgruppen in Deutschland

Gütersloh folgte 1921 – die hiesige DLRG zählt zu den ältesten Ortsgruppen in Deutschland. Wenngleich die Küste weit entfernt ist, seien die Lebensretter auch in der Region wichtig. „Denn wir haben ja auch hier Gewässer“, merkte Hollenhorst an, bevor sie dem Vorsitzenden Dietmar Steinkamp ein kleines Geldgeschenk überreichte: Passend zum Jubiläum genau 100 Euro. Zum Bedauern der Stadt-Repräsentantin habe sich Deutschland zu einem „Nichtschwimmer-Land“ entwickelt, in dem sich laut Statistik die Hälfte aller Kinder bis zehn Jahre nicht über Wasser halten könnten.

„Die Leistung der DLRG hat einen enormen Wert für unsere Gesellschaft“, hob der Stellvertretende Landrat Thorsten Schmolke in seiner Begrüßungsrede hervor. Nach ihm trat ein anderer Thorsten ans Mikrofon: Der NRW-Landtagsabgeordnete Thorsten Klute sprach anstelle seines verhinderten Kollegen Raphael Tigges. „Wenn Menschen im Wasser in Not geraten, dann ist für sie auch die DLRG da“, verwies Klute auf das unverzichtbare Engagement der Rettungssportler.

Große Wertschätzung bei Bürgern und TouristenDie dienstältesten beim Jubiläum anwesenden Ehrenmitglieder: Wolfgang Hoell (l., seit 1957 dabei) und Hans-Jürgen Körner (seit 1956 dabei). Beide Veteranen sind Träger der Goldnadel mit Brillanten.

Sie helfen auch an der Küste: So betreibt die Gütersloher Ortsgruppe seit 1975 eine inzwischen modernisierte Wachstation in Pelzerhaken (Schleswig-Holstein). „Ihre DLRG erfreut sich größter Wertschätzung bei unseren Bürgern und den Touristen“, sagte Stephan Reil, der die weiteste Anfahrt hatte. Reil nimmt beim Tourismus-Service in Neustadt eine leitende Position ein.

Peter Offers, Vorsitzender des Gütersloher Schwimmvereins, verwies derweil auf die gute Zusammenarbeit sowie auf einige Gemeinsamkeiten mit der DLRG. Und der Bezirksvorsitzende Stefan Fiedler lobte die „hervorragende Nachwuchsarbeit in allen Altersklassen.“ Hans-Dieter Hucke, der sich bei der heimischen DLRG inzwischen Legenden-Status erworben hat, musste wegen eines länger geplanten Urlaubs der Feier fernbleiben. Hucke ließ aber ausrichten, dass er sich unter anderem über die rasante Mitgliederentwicklung freue.

Als der spätere Multifunktionär dem Verein beitrat, zählte die DLRG 200 Mitglieder – nun sind es schon mehr als 700. Für Hans-Dieter Hucke eine „rasante Entwicklung“. Die dienstältesten beim Jubiläum anwesenden Ehrenmitglieder: Wolfgang Hoell (85, seit 1957 dabei) und Hans-Jürgen Körner (78, seit 1956 dabei). Beide Veteranen sind Träger der Goldnadel mit Brillanten – die höchste Auszeichnung der DLRG.