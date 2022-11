Drei Fraktionen wollen B 61-Ausbau stoppen

Gütersloh (gl) - Die Fraktionen von Grünen, SPD und BfGT nehmen noch einmal einen neuen Anlauf. In einem gemeinsamen Antrag wenden sie sich sowohl gegen den Ausbau der B 61 als auch in einer Resolution gegen den Bau der Ortsumgehung Ummeln (B 61n). In der Ratssitzung am Freitag wird über den Antrag und die Resolution abgestimmt.

Bis zum Frühjahr 2023 läuft die turnusmäßige Überprüfung des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 2030. Bereits im Jahr 2020 hatte sich der Stadtrat mit einem Beschluss gegen den vierstreifigen Ausbau und das Fällen der Bäume an der B 61 ausgesprochen. Auch in Bielefeld und Rheda-Wiedenbrück wurden entsprechende Beschlüsse gefasst.

Fraktionen wollen Ortsumgehung Ummeln stoppen

„Um dem lokalen Ratsbeschluss auch eine Wirkung in Land und Bund zu verleihen, soll sich die Stadt Gütersloh dort für die Streichung des Ausbaus einsetzen“, heißt es in dem Antrag, der am Freitag zur Abstimmung steht. Sollte eine Streichung aus dem Bundesverkehrswegeplan nicht möglich sein, solle ersatzweise eine Zurückstufung aus dem vordringlichen in den nachrangigen Bedarf erfolgen.

Stoppen wollen die drei Fraktionen auch den Bau der Ortsumgehung Ummeln. Ihrem Antrag zufolge sollte das Gütersloher Stadtparlament deshalb eine Resolution an den Bielefelder Oberbürgermeister Pit Clausen und den Rat der Nachbarstadt verabschieden. Das Vorhaben dürfe aus mehreren Gründen nicht umgesetzt werden, so Bündnis/Die Grünen, SPD und BfGT. Das Straßenbauprojekt B 61n führe voraussichtlich zu starken Nachteilen für die Verkehrssituation in Gütersloh.

„Verkehrsaufkommen würde nochmals ansteigen“

Der zu erwartende Mehrverkehr würde den Innenstadtbereich stark belasten. Ein Mehr an Lärm- und Schadstoffbelastung wäre zu erwarten. „Auch würde das Verkehrsaufkommen nochmals ansteigen, da die B 61 in Verbindung mit der B 61n eine komfortable Ausweichverbindung zur bestehenden Autobahn A 2 darstellen würde“, heißt es in der Resolution. Zudem sei der Bau der Ortsumgehung nicht vereinbar mit dem Beschluss aller anliegenden Kommunen, die B 61 im weiteren Verlauf nicht auf vier Fahrstreifen auszubauen. Grüne, SPD und BfGT seien der Meinung, dass der Bau der B 61n ein Anachronismus aus einer früheren Zeit sei und der Verkehrswende sowie dem notwendigen Klimaschutz widerspreche.

Unterstützung für die beiden Anträge haben bereits mehr als 20 Verkehrs- und Umweltinitiativen aus Gütersloh und Bielefeld signalisiert. In einem Solidaritätsbrief an den Bürgermeister und die Ratsmitglieder machen sie deutlich, „dass große Teile der Bevölkerung hinter den in den Gemeinschaftsanträgen formulierten Forderungen stehen und gegen diese Straßenbauten sind.