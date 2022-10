Drei Gebiete in Gütersloh sollen ans Glasfasernetz

Gütersloh (gl) - Gemeinsam mit ihrer Tochterfirma Bitel starten die Stadtwerke Gütersloh (SWG) die Vermarktung weiterer Glasfaser-Ausbaugebiete: Zum Stillen Frieden, Reinkebach-Siedlung und Brockhäger Straße.

Drei neue Gebiete

Mehr als 50 Kilometer Glasfaserkabel werden in Gütersloh laut Mitteilung der Stadtwerke im Jahresdurchschnitt verbaut.

Für die nächsten Kilometer haben Bitel und Stadtwerke drei neue Vermarktungsgebiete in den Blick genommen. Der clusterweise Ausbau in den Gebieten Zum Stillen Frieden, Reinkebach-Siedlung und Brockhäger Straße soll so schnell wie möglich beginnen.

Rund 1900 Wohneinheiten können versorgt werden

Insgesamt umfassen diese potenziellen Ausbaugebiete mehr als 1100 Gebäude mit rund 1900 Wohneinheiten. Die Vermarktung ist Anfang Oktober angelaufen. Die Ausbauarbeiten durch die Netzgesellschaft Gütersloh sollen im ersten Quartal 2023 beginnen.

Wer in den Vermarktungsgebieten wohnt, hat jetzt die Chance auf einen Glasfaseranschluss bis ins Haus. Die Stadtwerke raten, diese Gelegenheit zu nutzten, denn die Vorteile des Angebots lägen auf der Hand: kein Leistungsverlust. „Das Glasfaserkabel endet nicht an der Bordsteinkante, sondern geht bis ins Haus.“

Lokale Partner

Zudem hätten die Kunden mit den Stadtwerken Gütersloh und ihren Tochterunternehmen Bitel und Netzgesellschaft Gütersloh drei starke lokale Partner an ihrer Seite. Vom Vertragsabschluss über die Tiefbauarbeiten bis zur Inbetriebnahme des Anschlusses liege alles in einer Hand.

Letztlich aber wird laut Mitteilung die Nachfrage in der Vermarktungsphase entscheiden, ob die beabsichtigten Bereiche ans Bitel-Breitbandnetz angeschlossen werden. Für Mittwoch, 19. Oktober, 18 Uhr, laden die Stadtwerke daher alle Anwohner zu einer Infoveranstaltung in die Stadthalle Gütersloh ein. Anmeldungen sind ab sofort möglich unter www.stadtwerke-gt.de/veranstaltungen.