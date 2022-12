Schon wieder Weltkriegsbombe in Gütersloh entdeckt

Gütersloh

Auf dem Gelände am Karl-Rogge-Weg am Gütersloher Stadtpark ist am Freitagmorgen bei Erdarbeiten die dritte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg in dieser Woche gefunden worden. Der Kampfmittelräumdient rückte an und konnte erneut Entwarnung geben.

Von Andreas Eickhoff