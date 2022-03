Ein Biest sucht im Gütersloher Theater die Liebe

Gütersloh (gl) - Das Theater Gütersloh weist auf eine Änderung im Spielplan hin. Sie betrifft den 26. und 27. März – die Daten, an denen eigentlich das Kindertheaterstück „Der standhafte Zinnsoldat“ laufen sollte. Die Vorstellung fällt aus.

Wesen lebt einsam und zurückgezogen im verwunschenen Schloss

Stattdessen kommt das Theater Altenburg Gera mit zwei Vorstellungen des Schattentheaters „Die Schöne und das Biest“ ins Gütersloher Schauspielhaus. An beiden Tagen (Samstag und Sonntag) sind Vorführungen für 15 Uhr anberaumt.

Und darum geht’s: In Frankreich gab es einst einen Prinzen, der von einer Fee in ein schreckliches Biest verwandelt wurde. Erlösung kann er nur durch die Liebe einer Frau finden. Jahrelang lebt das Biest einsam und zurückgezogen in seinem verwunschenen Schloss. Bis es eines Tages einen alten Mann in seinem Garten beim Stehlen einer Rose ertappt.

Erzählerfiguren erfahren ihre eigene humorvoll-charmante Liebesgeschichte

Das Biest überwältigt den Dieb und droht, ihn umzubringen, wenn er nicht seine Tochter Belle zum Schloss kommen lässt. Fortan lebt Belle gemeinsam mit dem Biest. Die Schöne würde hier eine unbeschwerte Zeit verbringen, wenn das Biest sie nicht jeden Abend aufs Neue fragen würde, ob sie es liebe.

Lucy Kirkwoods und Katie Mitchells Fassung erzählt laut Ankündigung nicht nur die Geschichte der schönen Tochter und des rauen Biests, sondern lässt auch die Erzählerfiguren Cécile und Mister Pink ihre eigene humorvoll-charmante Liebesgeschichte erfahren.

Über zweidimensionale Schablonen entstehen tiefschichtige Welten

Regisseur Stefan Wey schöpfe die Möglichkeiten des Schattentheaters aus: Mit zweidimensionalen Schablonen lasse er tiefschichtige Welten entstehen, durch die eine Taschenlampe wie eine Kamera fahre und dabei unerwartete Perspektiven schaffe.

Inhaber von Karten für „Der standhafte Zinnsoldat“ bittet das Theater, zum Besuch von „Die Schöne und das Biest“ ihre Karten für eine der beiden Vorstellungen einzutauschen. Alternativ können Tickets zurückgegeben werden.

Hier gibt es Tickets

Das ist möglich bei den Vorverkaufsstellen, an denen die Karten erworben wurden. Weitere Infos gibt es im Internet.