Ein starke Stimme der Gütersloher Zivilgesellschaft

Gütersloh (din) - Die Initiative „Demokratie wagen“ und zahlreiche andere Organisationen trauern um ihren Mitbegründer und Mitstreiter Detlef Fiedrich. Er starb am Donnerstag vor Weihnachten im Alter von 71 Jahren. Umwelt, Soziales und bürgerschaftliche Beteiligung waren die Themenfelder, auf denen sich der Pädagoge fast 40 Jahre in Gütersloh und darüber hinaus engagierte.

So gehörte Fiedrich, Sohn eines Pfarrers aus Dortmund, Anfang der 1980er-Jahre zu den Mitbegründern des Vereins Alte Weberei. 1984 nahm das Bürgerzentrum seinen Betrieb auf. Als die Stadt Gütersloh in eine Finanzkrise geriet und dem Bürgerzentrum die Zuschüsse kürzte, war das mit ein Anlass für die Gründung der Initiative „Demokratie wagen“, deren Wegbereiter Fiedrich zusammen mit Dr. Anke Knopp und Jürgen Droop war.

Bürgerhaushalt durchgesetzt

Gemeinsam setzte die Initiative 2009 den ersten Bürgerhaushalt in Gütersloh durch und begleitete seither das politische Geschehen in Gütersloh als kritische Stimme. Fiedrich verfolgte das Geschehen oft auf der Tribüne des Ratssaals und kommentierte in Leserbriefen. Auch der erste Bürgerrat in Gütersloh in diesem Jahr geht auf einen Antrag von „Demokratie wagen“ zurück.

Zu den Initiativen, bei denen sich der Sonderschullehrer einbrachte, gehörten die Anti-AKW-Bewegung, Attac Gütersloh, der Weltladen, die Flüchtlingsarbeit, der Kreisverband des ADFC, die Friedensbewegung, das Bündnis für soziale Gerechtigkeit, der Arbeitskreis Asyl, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft. Als Imker setzte er sich für den Naturschutz ein und leitete an seiner Schule eine Bienen-AG. Zusammen mit seiner Frau betrieb er den ReLv-Verlag für Unterrichtsmaterialien zum Rechtschreiben erforschen und Lesen verstehen.

„Eine starke Stimme der Zivilgesellschaft“

Fiedrich war Mitbegründer und Motor der Gütersloher Klimawoche, die 2022 ihre zweite Auflage erlebte. In einem Schreiben an die Aktiven der Klimawoche würdigt ihn sein langjähriger Weggefährte Jürgen Droop: „Mit ihm verlieren wir einen lieben, langjährigen Freund, einen Weggefährten, eine starke Stimme der Zivilgesellschaft und einen starken Streiter für ein Gütersloh von morgen. Gebaut auf eine demokratische und gerechte Gesellschaft, die getragen ist von Zusammenhalt und Solidarität.“

Die Beisetzung soll am Dienstag, 3. Januar, in Isselhorst stattfinden.