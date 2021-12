Einbrecher kehrt ins Motorradgeschäft zurück 

Gütersloh (gl) - Zweimal binnen zwei Tagen ist ein Einbrecher das Motorradgeschäft am Sandbrink eingedrungen. In der Nacht von Samstag auf Sonntag schlug der Kriminelle wischen 2.50 und 3.20 Uhr ein Schaufenster ein und gelangte so in den Verkaufsraum. Dort wurde er von einer Überwachungskamera aufgezeichnet. Zum genauen Diebesgut machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Am Dienstag gegen 3.05 Uhr ist erneut jemand in das Geschäft eingedrungen. Der Einbrecher nutzte das provisorisch geschlossene Loch des beschädigten Schaufensters. Das Überwachungssystem löste Alarm aus. Noch vor dem Eintreffen der Polizeikräfte konnte der Eindringling flüchten. Nach aktuellem Stand hat er bei seiner zweiten Tat einen Laptop sowie zwei Mobiltelefone gestohlen. Zu weiterem Diebesgut konnte die Polizei bisher keine Angaben machen.

Einbrecher trägt auffälligen Regenanzug

Ermittlungsbeamte der Kriminalpolizei gehen davon aus, dass beide Einbrüche zusammenhängen. In beiden Fällen war der Einbrecher mit einer Art Regenanzug mit auffälligen Reflektorenstreifen an Armen und Beinen bekleidet. Am Dienstag trug er zudem einen dunklen Fahrrad- oder Skaterhelm sowie einen hellen Rucksack bei sich. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nehmen die Beamten unter 05241/8690 entgegen.