Einbrecher scheitern in Gütersloh am Schaufenster

Zuletzt hatten es nach Angaben von Geschäftsinhaber Ischo Can Kriminelle im Mai 2022 auf seinen Laden abgesehen. Damals waren die Einbrecher mit einem Auto in die Auslagen gefahren, hatten aber keine Beute machen können. Die in den Ausla...

Das Schaufenster hat dem Gullideckel widerstanden: Einbrecher scheitern in der Mittwochnacht am Juweliergeschäft „Traumwerk“ von Ischo Can (41, Foto). Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Polizei mitteilt, haben am frühen Mittwochmorgen, 14. Dezember, Kriminelle versucht, in das Juweliergeschäft an der Kökerstraße in der Innenstadt Güterslohs einzubrechen.

Schaufenster widersteht Gullideckel

Der oder die Täter warfen demnach einen Gullideckel in die Schaufensterscheibe. Die Scheibe sei dadurch stark beschädigt worden. In das Geschäft gelangten die Einbrecher aber nicht.

Zuletzt hatten es nach Angaben von Geschäftsinhaber Ischo Can (41) Kriminelle im Mai 2022 auf seinen Laden abgesehen. Damals waren die Einbrecher mit einem Auto in die Auslagen gefahren, hatten aber keine Beute machen können. Die in den Auslagen befindlichen Schmuck-Objekte seien nur Repliken gewesen.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in dem Bereich in der Tat-Nacht Verdächtiges im Bereich der Gütersloher Innenstadt beobachtet hat, soll sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 05241/8690 melden.