Eine Geschichte für 1064 Schüler in Gütersloh

Gütersloh (gl) - Rund um den Welttag des Buchs am Samstag, 23. April, bereiten sich aktuell deutschlandweit Buchhandlungen, Verlage, Schulen und Lesebegeisterte auf ein großes Lesefest vor. Zu diesem Anlass erscheint seit 1997 jedes Jahr ein neues Buch aus der Reihe „Ich schenk dir eine Geschichte“.

25 Schulen beteiligen sich

In Gütersloh beteiligten sich 25 Schulen an einer Buchgutscheinaktion anlässlich des Welttags des Buchs, heißt es in einer Mitteilung. 1064 Schülerinnen und Schüler aus der Dalkestadt bekämen den Comicroman „Iva, Samo und der geheime Hexensee“, der von der Stiftung Lesen in Zusammenarbeit mit CBJ-Verlag, der Deutschen Post und weiteren Partnern herausgegeben werde.

Der altersgerechte Lesestoff werde mittels Buchgutscheinen an Viert- und Fünftklässler verteilt, heißt es weiter. Die Abholung in den lokalen Buchhandlungen werde flexibel und individuell auf lokale Pandemiegegebenheiten angepasst.

Einsatz in Integrations-. Förder- und Willkommensklassen

Bundesweit erhielten etwa eine Million Kinder das Buch. Ziel der Kooperation sei, Kinder mit spannenden Geschichten für das Lesen zu begeistern und ihre Lesekompetenz zu stärken. Darüber hinaus solle Jungen und Mädchen, die (noch) nicht gut Deutsch sprechen oder die nicht gern lesen, Lesespaß vermittelt sowie ein Beitrag zur Inklusion geleistet werden.

Zu diesem Zweck werde der Romantext durch einen Comic des Illustrators Timo Grubing ergänzt, der sich gut für den Einsatz in Integrations-, Förder- und Willkommensklassen eigne. Die Aktion „Ich schenk dir eine Geschichte“ steht unter der Schirmherrschaft der Kultusministerinnen und -minister der Länder.

Buch wird aus recycelbaren Materialien produziert

Erstmalig werde das Buch aus recycelbaren und für den biologischen Kreislauf geeigneten Materialien produziert. Für das sogenannte Cradle-to-Cradle-Prinzip würden ausschließlich Materialen eingesetzt, die sowohl für die Umwelt als auch für Menschen unbedenklich seien, heißt es abschließend.